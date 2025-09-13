< sekcia Zahraničie
Svyrydenková potvrdila, že Ukrajina chce hostiť súťaže Invictus Games
Princ Harry pricestoval na neohlásenú návštevu Ukrajiny v piatok.
Autor TASR
Kyjev 13. septembra (TASR) - Ukrajina sa „jedného dňa“ chce stať hostiteľom športových hier Invictus Games, ktoré pre vojnových veteránov založil britský princ Harry.
Po princovom prijatí v Kyjeve to v sobotu uviedla ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková, informovala agentúra AFP, píše TASR. Nadácia Invictus Games, ktorá podporuje zranených veteránov a vojenský personál, na žiadosť agentúry AFP o komentár bezprostredne nereagovala.
Princ Harry pricestoval na neohlásenú návštevu Ukrajiny v piatok. Spolu s tímom zo svojej nadácie Invictus Games prišiel do Kyjeva, aby predstavil iniciatívy na pomoc pri rehabilitácii zranených vojakov.
Hry Invictus Games patria medzi športové podujatia najvyššej úrovne pre zranených, chorých a zdravotne znevýhodnených vojakov a veteránov a od svojho vzniku v roku 2014 sa konali sedemkrát.
Ukrajina sa do týchto hier zapája od roku 2017 a chcela by hostiť toto podujatie v roku 2029, doplnila AFP. Na posledné hry, ktoré sa konali vo februári vo Vancouveri, Ukrajina vyslala 35 športovcov, čo je jej doteraz najväčší tím.
AFP pripomenula, že od ruskej invázie v roku 2022 Ukrajina nemôže hostiť veľké medzinárodné súťaže, ale po skončení vojny chce opäť prilákať kultúrne i športové podujatia.
Harryho návšteva sa konala na pozvanie charitatívnej organizácie Superhumans z mesta Ľvov, ktorá lieči a podporuje zranených ukrajinských vojakov. Harry navštívil aj miesto jedného z posledných ruských útokov na Kyjev. „Sme Harrymu vďační za jeho pozornosť venovanú našej bolesti, za jeho úprimnú empatiu,“ napísal šéf vojenskej správy mesta Kyjev Tymur Tkačenko. Ukrajinský minister vnútra Ihor Klimenko, ktorý Harryho počas návštevy sprevádzal, pri tejto príležitosti pripomenul, že od začiatku roka 2025 v dôsledku ruských útokov prišlo o život 137 obyvateľov Kyjeva vrátane 12 detí.
