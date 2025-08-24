< sekcia Zahraničie
Svyrydenková rokovala s Kelloggom o bezpečnostných zárukách
Autor TASR
Kyjev 24. augusta (TASR) - Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v nedeľu uviedla, že pri príležitosti osláv Dňa nezávislosti rokovala s osobitným vyslancom Spojených štátov pre Ukrajinu Keithom Kelloggom ohľadom amerických bezpečnostných záruk. Informuje o tom TASR podľa správy televízie Sky News.
„Nejde len o vojenskú zložku, ale aj o politickú stabilitu a ekonomickú kapacitu,“ napísala Svyrydenková na sociálnej sieti Telegram. „Samostatne sa diskutovalo o otázke kľúčových nerastných surovín a priemyselných aktívach, ktoré sa Rusko snaží zneužívať na dočasne okupovaných územiach. Je neprijateľné, aby bola ich ťažba alebo obchodovanie s nimi legalizované,“ pokračovala.
„Americká strana vidí potenciál pre hlbšiu spoluprácu - v oblasti investícií, partnerstiev v oblasti rekonštrukcie a nových technológií. Osobitný dôraz sme kládli na bezpilotné drony, ktoré zmenili podobu bojiska,“ uzavrela.
