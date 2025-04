Svyrydenková: Ukrajina je pripravená rokovať, no nie kapitulovať

Kyjev 23. apríla (TASR) - Ukrajina je pripravená rokovať, no nie kapitulovať, zdôraznila v stredu prvá podpredsedníčka ukrajinskej vlády Julija Svyrydenková po tom, čo sa v médiách objavili podrobnosti o návrhu Washingtonu na prímerie medzi Moskvou a Kyjevom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



„Nebude existovať žiadna dohoda, ktorá by dala Rusku silnejšie základy, ktoré potrebuje na preskupenie a návrat s väčším násilím... Naši ľudia nebudú súhlasiť so zmrazeným konfliktom zamaskovaným za mier,“ napísala Svyrydenková na sociálnej sieti X.



Server Axios prišiel s informáciami, že návrh Bieleho domu predpokladá de iure uznanie ruskej kontroly nad Krymom, ktorý Moskva nezákonne anektovala v roku 2014, a de facto uznanie ruskej okupácie takmer celej Luhanskej oblasti a okupovaných častí Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti. Rusko by tiež získalo prísľub, že sa Ukrajina nestane členom NATO, ale bude môcť vstúpiť do EÚ. Spojené štáty by takisto zrušili sankcie uvalené na Rusko od roku 2014.



Ukrajina presadzuje úplné, okamžité a bezpodmienečné prímerie, pričom rokovania by mali pokračovať až po jeho nastolení „Úplné prímerie - na zemi, vo vzduchu a na mori - je nevyhnutným prvým krokom,“ poznamenala podpredsedníčka ukrajinskej vlády. Doplnila, že ak by sa Moskva namiesto toho rozhodla pre obmedzenú pauzu, Kyjev by reagoval rovnakou formou.



Americký viceprezident J. D. Vance v stredu varoval, že Rusko a Ukrajina musia uzavrieť dohodu, inak Washington ukončí svoje úsilie o dosiahnutie prímeria. Moskva a Kyjev sa podľa neho budú musieť v záujme dosiahnutia prímeria dohodnúť na výmene území.



„Myslím, že teraz je čas podniknúť – ak nie posledný krok – tak jeden z posledných krokov, a tým je, na všeobecnej úrovni, aby jedna strana povedala: zastavíme zabíjanie, zmrazíme územné línie približne tam, kde sa nachádzajú dnes,“ doplnil Vance. „To, samozrejme, znamená, že Ukrajinci aj Rusi sa budú musieť vzdať časti územia, ktoré momentálne ovládajú,“ konštatoval.



O návrhu a ukončení bojov na Ukrajine rokujú počas stredy v Londýne vysokopostavení diplomati Spojeného kráľovstva, USA, Francúzska, Nemecka a Ukrajiny. Stretnutie sa pôvodne malo konať na úrovni ministrov zahraničných vecí, ich schôdzku však odložili na neskôr.