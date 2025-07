Svyrydenková: Ukrajina rokuje s USA o investičnej dohode

Kyjev 18. júla (TASR) - Ukrajina vedie so Spojenými štátmi podrobné rokovania o dohode, na základe ktorej by Washington investoval do výroby dronov na Ukrajine. Dohoda by následne Spojeným štátom umožnila drony vyrobené na Ukrajine nakupovať. V piatok popoludní to uviedla ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Dohodu podľa nej na politickej úrovni odsúhlasili prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj a šéf Bieleho domu Donald Trump.



Zelenskyj tento týždeň pre denník New York Post povedal, že s Trumpom zvažujú uzavrieť dohodu, na základe ktorej by Washington kupoval ukrajinské bezpilotné lietadlá testované na bojisku. Kyjevu by zasa umožňovala nakupovať americké zbrane.



„Americký ľud potrebuje túto technológiu a vy ju potrebujete mať vo svojom arzenáli,“ vyhlásil Zelenskyj v rozhovore, ktorý sa uskutočnil v stredu.



Nová šéfka ukrajinskej vlády o prebiehajúcich rokovaniach informovala deň po tom, čo Zelenskyj poveril novovymenovaný kabinet, aby posilnil ukrajinský zbrojný priemysel a vzťahy so strategickými partnermi.



Očakáva sa, že ukrajinská vláda pod vedením Svyrydenkovej posilní vzťahy s vládou Donalda Trumpa, ktorý sa k Rusku stavia čoraz kritickejšie pre pokračujúce letecké útoky na ukrajinské mestá, pripomína Reuters. Svyrydenková už s Washingtonom vyrokovala dohodu o prístupe k ukrajinským nerastným surovinám, ktorú podpísali koncom apríla.



Minister hospodárstva Olexij Sobolev zároveň ozrejmil, že správna rada spoločného americko-ukrajinského investičného fondu, ktorý bol zriadený začiatkom tohto roka, sa prvýkrát stretne do konca leta.