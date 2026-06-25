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Svyrydenková: V Gdansku očakávame podpis 160 dohôd
Ukrajinská premiérka zdôraznila, že jej krajina si od ruskej invázie osvojila schopnosť inovovať a prispôsobovať sa novým podmienkam.
Autor TASR
Gdansk 25. júna (TASR) - Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková vo štvrtok oznámila, že počas Konferencie o obnove Ukrajiny v Gdansku očakáva podpis dohôd v hodnote presahujúcej desať miliárd eur. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Počas nasledujúcich dvoch dní konferencie očakávame podpis viac ako 160 dohôd v hodnote presahujúcej desať miliárd eur. Ich cieľom je sústrediť zdroje a kapacity v piatich hlavných oblastiach,“ povedala.
Pripravované dohody sa zamerajú na päť hlavných oblastí vrátane integrácie Ukrajiny do Európskej únie, rozvoja ľudského kapitálu, podnikateľského prostredia či regionálneho rozvoja, uviedla Svyrydenková. Tohtoročná konferencia po prvý raz zahŕňa aj samostatný blok venovaný obrane.
Ukrajinská premiérka zdôraznila, že jej krajina si od ruskej invázie osvojila schopnosť inovovať a prispôsobovať sa novým podmienkam. Podľa nej tým posilňuje nielen vlastnú obranu, ale aj bezpečnosť a odolnosť Európy. Pripomenula tiež, že minulý týždeň sa otvoril prvý klaster prístupových rokovaní Ukrajiny s Európskou úniou.
Na záver oznámila, že prvá tranža vo výške 3,2 miliardy eur pomôže Ukrajine posilniť obranu, zachovať makroekonomickú stabilitu a pripraviť energetický systém na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. „Sme tu, pokračujeme a sme pripravení podeliť sa o to, čo sme sa v tomto boji naučili, aby sme spoločne vybudovali silnejšiu a bezpečnejšiu Európu,“ vyhlásila.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Počas nasledujúcich dvoch dní konferencie očakávame podpis viac ako 160 dohôd v hodnote presahujúcej desať miliárd eur. Ich cieľom je sústrediť zdroje a kapacity v piatich hlavných oblastiach,“ povedala.
Pripravované dohody sa zamerajú na päť hlavných oblastí vrátane integrácie Ukrajiny do Európskej únie, rozvoja ľudského kapitálu, podnikateľského prostredia či regionálneho rozvoja, uviedla Svyrydenková. Tohtoročná konferencia po prvý raz zahŕňa aj samostatný blok venovaný obrane.
Ukrajinská premiérka zdôraznila, že jej krajina si od ruskej invázie osvojila schopnosť inovovať a prispôsobovať sa novým podmienkam. Podľa nej tým posilňuje nielen vlastnú obranu, ale aj bezpečnosť a odolnosť Európy. Pripomenula tiež, že minulý týždeň sa otvoril prvý klaster prístupových rokovaní Ukrajiny s Európskou úniou.
Na záver oznámila, že prvá tranža vo výške 3,2 miliardy eur pomôže Ukrajine posilniť obranu, zachovať makroekonomickú stabilitu a pripraviť energetický systém na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. „Sme tu, pokračujeme a sme pripravení podeliť sa o to, čo sme sa v tomto boji naučili, aby sme spoločne vybudovali silnejšiu a bezpečnejšiu Európu,“ vyhlásila.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)