Svyrydenková v Kyjeve prijala predstaviteľov Pentagónu
Návšteva sa zároveň koná v čase, keď médiá informujú o podrobnostiach nového 28-bodového mierového plánu z dielne USA, ktoré jeho prípravu konzultovali s Ruskom.
Autor TASR
Kyjev 20. novembra (TASR) - Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková vo štvrtok oznámila, že sa v Kyjeve stretla s tajomníkom amerického ministerstva obrany pre pozemné sily Danom Driscollom. V súvislosti s pokračujúcimi ruskými útokmi na Ukrajinu vyhlásila, že je zásadné posilniť energetické a finančné sankcie proti Rusku. Stratégia vyvíjania tlaku na Rusko sa podľa Svyrydenkovej ukazuje ako účinná. Informovala o tom stanica Sky News, píše TASR.
Driscoll pricestoval na návštevu Ukrajiny v stredu spolu s náčelníkom generálneho štábu pozemných síl USA Randym Georgem. Vo štvrtok by sa mali v Kyjeve stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, potvrdila podľa agentúry AFP jeho kancelária.
„Táto návšteva poskytuje vysokopostaveným vojenským predstaviteľom sprevádzajúcim tajomníka dôležitú príležitosť posúdiť situáciu na mieste a na vlastné oči vidieť dôsledky ruskej agresie,“ napísala Svyrydenková na sieti X.
Podľa informácií stanice NBC News, ktorá sa odvolala na americký zdroj, je cesta predstaviteľov USA na Ukrajinu plánom Bieleho domu, ktorého cieľom je „obnoviť mierové rokovania“.
Americké veľvyslanectvo v Kyjeve uviedlo, že Driscoll a George prišli na Ukrajinu v mene administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na misiu zameranú na „na zistenie faktov a stretnutie s ukrajinskými predstaviteľmi“.
Návšteva sa zároveň koná v čase, keď médiá informujú o podrobnostiach nového 28-bodového mierového plánu z dielne USA, ktoré jeho prípravu konzultovali s Ruskom. Plán, ktorý tento týždeň schválil Trump, podľa zdroja AFP zahŕňa územné ústupky Ukrajiny v prospech Ruska a výrazné zníženie veľkosti ukrajinskej armády, výmenou za bezpečnostné záruky zo strany USA.
Kyjev sa na zostavovaní navrhovaného plánu nezúčastnil, dostal iba informácie o jeho hrubých obrysoch, uviedol zdroj blízky ukrajinskej vláde a európsky predstaviteľ.
