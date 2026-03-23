Šwidziňski: Poľsko má potenciál na výrobu vlastnej jadrovej zbrane
Autor TASR
Varšava 23. marca (TASR) - Poľsko má podľa experta think tanku Strategy & Future Alberta Šwidziňského potenciál na samostatnú výrobu jadrovej zbrane, zásadnou prekážkou by však boli politické okolnosti a postoj Spojených štátov. Uviedol to v rozhovore pre agentúru PAP, informuje varšavský spravodajca TASR.
Šwidziňski uviedol, že technologické predpoklady sú známe už desaťročia a nepredstavujú hlavnú bariéru. Upozornil však na vysokú náročnosť projektu, ktorý si vyžaduje rozsiahlu priemyselnú infraštruktúru. „Je to obrovský priemyselný projekt, ktorý si vyžaduje vytvorenie desiatok odvetví ešte pred samotnou konštrukciou jadrovej zbrane,“ povedal.
Podľa neho by Poľsko teoreticky dokázalo vybudovať aj nosiče a riadiace systémy. Pripomenul, že krajiny ako Severná Kórea, Pakistan či India vyvinuli jadrové zbrane vlastnými kapacitami.
Kľúčovým obmedzením by však boli geopolitické faktory vrátane členstva v NATO a Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. „Spojené štáty by nielen neboli ochotné, ale aktívne by bránili našim pokusom o nuklearizáciu, pokiaľ sme s nimi vo formálnom spojenectve,“ zdôraznil.
Ako realistickú alternatívu označil stratégiu rozvoja kapacít využiteľných pre prípadný budúci jadrový program bez jeho okamžitej realizácie. „To znamená, že dnes deklarujeme, že jadrovú zbraň nechceme, ale ak sa situácia zmení, môžeme svoje stanovisko prehodnotiť,“ dodal.
Diskusia o jadrovom odstrašovaní v Poľsku sa zintenzívnila aj politicky. Premiér Donald Tusk informoval o rokovaniach s Francúzskom a partnermi, prezident Karol Nawrocki podporil úvahy o zapojení Poľska do jadrových projektov.
