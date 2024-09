Sybiha ďakoval Maďarsku za podporu územnej celistvosti Ukrajiny

Budapešť 30. septembra (TASR) - Ukrajina urobí všetko pre dosiahnutie mieru a ďakuje Maďarsku za podporu svojej územnej celistvosti voči ruskej agresii. Povedal to v pondelok v Budapešti ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha po schôdzke so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server podotkol, že Sybiha sa Budapešti poďakoval aj za podporu v integračných snahách Ukrajiny do EÚ, aj keď sa maďarská vláda stavia k tejto otázke nejednoznačne, pričom za problém považuje najmä postoj Kyjeva k maďarskej menšine.



Sybiha podčiarkol, že jeho krajina sa zaviazala zabezpečiť práva maďarskej menšiny. "Je to dôležité aj preto, že maďarská menšina tiež bráni Ukrajinu so zbraňou v ruke," dodal.



Szijjártó sa novému ministrovi zahraničných vecí Ukrajiny poďakoval za to, že jeho prvá zahraničná cesta bola naplánovaná do Maďarska, i keď sa z technických príčin neuskutočnila, pretože obaja boli minulý týždeň na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.



Šéf maďarskej diplomacie zdôraznil, že Maďarsko naďalej zaujíma mierovú pozíciu v rusko-ukrajinskej vojne. "Hľadáme najkratšiu cestu k mieru vo vojne, ktorá pomaly zúri už tisíc dní, aby sa utrpenie miliónov ľudí a rodín čo najskôr skončilo. Podporujeme všetky iniciatívy, ktoré so sebou prinášajú možnosť čo najskôr dosiahnuť mier, aby sa vojna mohla ukončiť rokovaním, a to čo najskôr," dodal Szijjártó a poznamenal, že Maďarsko je pripravené podieľať sa na obnove Ukrajiny.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)