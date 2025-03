Sybiha informoval európskych kolegov o rozhovoroch s USA

Kyjev 12. marca (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu uviedol, že informoval viacero európskych rezortných kolegov o rozhovoroch so Spojenými štátmi, ktoré označil za prelomové. Kyjev na nich vyjadril ochotu podporiť návrh Washingtonu na 30-dňové prímerie vo vojne s Ruskom. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Spojené štáty po viac ako ôsmich hodinách rokovaní ukrajinských a amerických predstaviteľov v saudskoarabskej Džidde v utorok súhlasili, že obnovia vojenskú pomoc a poskytovanie spravodajských informácií Ukrajine.



Sybiha, ktorý sa na rozhovoroch zúčastnil, následne podľa vlastných slov hovoril "o výsledkoch tohto prelomového stretnutia" s viacerými európskymi ministrami zahraničných vecí vrátane Davida Lammyho z Británie, ako aj so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou.



Ukrajinská delegácia podľa neho americkým predstaviteľom povedala, že európski partneri sa musia zúčastniť na prípadných mierových rokovaniach. "Držíme sa postoja – žiadne rozhodnutie o dlhodobej bezpečnosti Európy bez Európy," zdôraznil Sybiha na sociálnej sieti.



V stredu sa ukrajinský minister stretne vo Varšave s poľským partnerom Radoslawom Sikorským, oznámil poľský rezort diplomacie.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý bol v Saudskej Arábii, nezúčastnil sa však na rozhovoroch s USA, označil prímerie za "pozitívny návrh" pokrývajúci frontovú líniu, nielen boje vo vzduchu a na mori. "Teraz je na Spojených štátoch presvedčiť Rusko, aby urobili to isté," povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore. Dodal, že aj bude Rusko súhlasiť, prímerie nadobudne účinnosť okamžite.