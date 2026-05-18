Sybiha: Kyjev a Budapešť budú riešiť situáciu maďarskej menšiny
Sybiha tvrdí, že cieľom je obnoviť dobré susedské vzťahy medzi Ukrajinou a Maďarskom.
Autor TASR
Kyjev 18. mája (TASR) - Ukrajina je pripravená spolupracovať s novou maďarskou vládou vo všetkých otázkach bilaterálneho programu vrátane problematiky národnostných menšín. V pondelok to na sociálnej sieti X uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha po víkendovom telefonáte s maďarskou rezortnou partnerkou Anitou Orbánovou, píše TASR.
Sybiha tvrdí, že cieľom je obnoviť dobré susedské vzťahy medzi Ukrajinou a Maďarskom. V telefonáte s Orbánovou, ktorý označil za konštruktívny a dôležitý, sa poďakoval za zásadovú a rýchlu reakciu maďarskej vlády na najnovšie ruské útoky na Ukrajine.
„Opäť som potvrdil, že Ukrajina je pripravená bezodkladne otvoriť novú, vzájomne prospešnú kapitolu ukrajinsko-maďarských vzťahov,“ napísal Sybiha.
„Dohodli sme sa, že už tento týždeň uskutočníme kolo maďarsko-ukrajinských expertných konzultácií s cieľom nájsť praktické a trvalé riešenie pre maďarskú menšinu v Zakarpatskej oblasti, ktoré budú prínosom pre obe krajiny a naše bilaterálne vzťahy,“ objasnil s tým, že cieľom je zabezpečiť dodržiavanie európskych noriem a postupov.
Ministri zahraničných vecí Ukrajiny a Maďarska diskutovali aj o širšej regionálnej, európskej a medzinárodnej agende. Sybiha uviedol, že v telefonáte sa dotkol aj otázky prístupového procesu vstupu krajiny do Európskej únie a opäť potvrdil pripravenosť Kyjeva na čo najskoršie otvorenie rokovacích kapitol.
