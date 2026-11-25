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Sybiha: Kyjev je pripravený urýchliť zavádzanie práv maďarskej menšiny
Pripomenul tiež predchádzajúce vyhlásenia maďarského premiéra Pétera Magyara o pokroku v rokovaniach v desiatich sporných otázkach.
Autor TASR
Budapešť/Kyjev 25. novembra (TASR) – Ukrajina je pripravená urýchliť implementáciu dohôd o jazykových, kultúrnych a vzdelávacích právach maďarskej menšiny v Zakarpatskej oblasti, uviedol minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. S odvolaním sa na agentúru Ukrinform a server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Áno, táto otázka (urýchlenie implementácie dohôd Ukrajinou o desiatich otázkach týkajúcich sa jazykových, kultúrnych a vzdelávacích práv maďarskej národnostnej menšiny – pozn. red.) bola prerokovaná. Zaujímame konštruktívny prístup. Prečo odkladať opatrenia, ktoré môžeme realizovať v kratšom časovom horizonte, keďže už máme dostatočný právny rámec?“ cituje agentúra vyjadrenie šéfa ukrajinskej diplomacie v Kyjeve.
Sybiha v tejto súvislosti pripomenul, že už rokoval s maďarskou ministerkou zahraničných vecí Anitou Orbánovou, s ktorou sa dohodli aj na tom, že obnovia činnosť bilaterálnych komisií. Minister zdôraznil, že maďarská komunita je integrálnou súčasťou ukrajinskej spoločnosti a Kyjev mieni uplatňovať európske štandardy ochrany menšín. Pripomenul tiež predchádzajúce vyhlásenia maďarského premiéra Pétera Magyara o pokroku v rokovaniach v desiatich sporných otázkach.
Spor o práva maďarskej menšiny v Zakarpatskej oblasti, ktorý od roku 2017 blokoval ukrajinské integračné ambície, sa uvoľnil po uzavretí dohody a schválení nového zákona o menšinovom školstve v októbri 2026. Maďarsko v reakcii na to stiahlo svoje veto na otváranie prístupových kapitol Ukrajiny s Európskou úniou.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Áno, táto otázka (urýchlenie implementácie dohôd Ukrajinou o desiatich otázkach týkajúcich sa jazykových, kultúrnych a vzdelávacích práv maďarskej národnostnej menšiny – pozn. red.) bola prerokovaná. Zaujímame konštruktívny prístup. Prečo odkladať opatrenia, ktoré môžeme realizovať v kratšom časovom horizonte, keďže už máme dostatočný právny rámec?“ cituje agentúra vyjadrenie šéfa ukrajinskej diplomacie v Kyjeve.
Sybiha v tejto súvislosti pripomenul, že už rokoval s maďarskou ministerkou zahraničných vecí Anitou Orbánovou, s ktorou sa dohodli aj na tom, že obnovia činnosť bilaterálnych komisií. Minister zdôraznil, že maďarská komunita je integrálnou súčasťou ukrajinskej spoločnosti a Kyjev mieni uplatňovať európske štandardy ochrany menšín. Pripomenul tiež predchádzajúce vyhlásenia maďarského premiéra Pétera Magyara o pokroku v rokovaniach v desiatich sporných otázkach.
Spor o práva maďarskej menšiny v Zakarpatskej oblasti, ktorý od roku 2017 blokoval ukrajinské integračné ambície, sa uvoľnil po uzavretí dohody a schválení nového zákona o menšinovom školstve v októbri 2026. Maďarsko v reakcii na to stiahlo svoje veto na otváranie prístupových kapitol Ukrajiny s Európskou úniou.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)