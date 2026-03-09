< sekcia Zahraničie
Sybiha: Maďarsko stále nevrátilo zaistenú hotovosť a zlato
Ukrajinská centrálna banka medzičasom oznámila, že po zadržaní a vyhostení siedmich Ukrajincov, ktorí prevážali zlato a cudziu menu z Rakúska, vyšle do Maďarska svoju misiu.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 9. marca (TASR) - Zaistenie nákladu ukrajinských prepravcov peňazí minulý týždeň v Maďarsku vyčerpáva pojmy štátneho vydierania a terorizmu. V pondelok to ukrajinským novinárom vo Varšave povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha, uviedol server hvg.hu s odvolaním sa na agentúru Ukrinform. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Dnes je to štvrtý deň, čo ho (zaistený náklad) nevrátili. Je to prinajmenšom prekvapujúce. Ukrajina sa nepoddá ani ultimátam, ani vydieraniu. Žiadame našich maďarských kolegov, aby prestali s provokáciami, aby sa nás nesnažili zatiahnuť do volebnej kampane a aby sa vrátili ku korektným, konštruktívnym a dobrosusedským vzťahom,“ povedal šéf ukrajinskej diplomacie.
Pripomenul, že sedem Ukrajincov už poslali na Ukrajinu. Kyjev teraz požaduje, aby maďarská strana konala v súlade s medzinárodným právom a vrátila zaistenú zásielku Ukrajine.
Ukrajinská centrálna banka medzičasom oznámila, že po zadržaní a vyhostení siedmich Ukrajincov, ktorí prevážali zlato a cudziu menu z Rakúska, vyšle do Maďarska svoju misiu, aby pomohla objasniť okolnosti prípadu.
„Apelujeme na medzinárodných partnerov a regulačné orgány. Žiadame oficiálne vysvetlenia od maďarských úradov,“ napísal guvernér ukrajinskej centrálnej banky Andrij Pyšnyj na sieti X.
Podľa ukrajinskej štátnej banky Oščadbank jej zamestnanci prepravovali hotovosť a zlato z rakúskej banky Raiffeisen v rámci rutinného prevozu, aké sa vykonávajú vozidlami ukrajinskej banky raz za týždeň.
Osud prepravovaných peňazí a zlata nie je v súčasnosti známy, uviedla banka Oščadbank.
Na návšteve v Moskve bol minulý týždeň maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Okrem iného tam rokoval o prepustení dvoch zajatcov s dvojakým občianstvom (ukrajinským a maďarským), ktorých počas bojov na Ukrajine zajali ruské jednotky.
Szijjártó v súvislosti kauzou siedmich zadržaných Ukrajincov uviedol, že by mohli mať väzby na „mafiánske štruktúry“. Po začatí vyšetrovania pre podozrenie z prania špinavých peňazí Szijjártó vyhlásil, že je „úplne prirodzené pýtať sa, či nejde o peniaze ukrajinskej vojnovej mafie“. Vyšetrovanie sa týka aj bývalého generála ukrajinských spravodajských služieb.
Podľa maďarského ministra sa od januára cez Maďarsko údajne previezlo v hotovosti 900 miliónov dolárov a 420 miliónov eur; tiež 146 kilogramov zlatých tehličiek.
Sybiha minulý piatok vyhlásil, že maďarské úrady v podstate zajali sedem ukrajinských občanov ako rukojemníkov. Vtedy tiež napísal, že dôvody akcie a ani stav zadržaných osôb nie sú známe.
Posádky dvoch vozidiel zadržala vo štvrtok na čerpacej stanici na diaľnici M5 jednotka maďarského protiteroristického centra TEK.
Bezpečnostní experti podľa servera penzcentrum.hu tvrdia, že išlo o úplne bežnú a legálnu bankovú zásielku. Incident mohol byť motivovaný skôr diplomatickým tlakom alebo maďarsko-ukrajinským politickým konfliktom o tranzit ruskej ropy, než skutočným trestným činom. Podobné konvoje prekračujú hranicu na maďarsko-ukrajinskom hraničnom priechode Záhony každý týždeň, často v sprievode maďarskej polície a s vedomím úradov.
Predseda parlamentnej frakcie maďarskej vládnej strany Fidesz Máté Kocsis v pondelok oznámil, že Fidesz predložil návrh zákona, o ktorom bude rokovať parlament v zrýchlenom konaní. Jeho cieľom bude „upokojujúco objasniť pôvod, miesto určenia, účel použitia a zamýšľané použitie zaisteného majetku, právny podklad a účel jeho prepravy na území Maďarska, totožnosť prepravcov a ich možné prepojenie so zločineckými alebo teroristickými organizáciami, ako aj dôsledky prepravy ovplyvňujúce národnú bezpečnosť Maďarska“.
Už aj tak pomerne napäté vzťahy medzi Ukrajinou a Maďarskom sa vyostrili vo februári po zastavení dodávok ruskej ropy ropovodom Družba.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)