Sybiha: Na strane Ruska bojuje viac ako 1400 Afričanov
Ukrajinskí predstavitelia obviňujú Rusko z náboru vojakov v desiatkach krajinách po celom svete.
Autor TASR
Kyjev 7. novembra (TASR) - Viac ako 1400 občanov z vyše tridsiatich afrických krajín bojuje po boku ruských jednotiek vo vojne na Ukrajine. V piatok to uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Cudzí občania v ruskej armáde majú smutný osud. Väčšina z nich je okamžite poslaná na takzvané ‚mäsové útoky’, kde sú rýchlo zabití,“ tvrdí Sybiha. Podľa neho Rusko dlhodobo láka Afričanov podpísať zmluvu s ruskou armádou. Kontrakt prirovnal k rozsudku smrti a africké vlády vyzval, aby svojich občanov varovali.
Ukrajinskí predstavitelia obviňujú Rusko z náboru vojakov v desiatkach krajinách po celom svete. Minister zahraničia tvrdí, že Ukrajina plánuje zverejniť podrobnejšie informácie o krajinách a regiónoch, v ktorých Rusko nových vojakov verbuje.
Južná Afrika vo štvrtok uviedla, že vyšetrí spôsob, ako sa 17 jej občanov dostalo do ruských žoldnierskych síl a teraz núdzovo žiadajú o návrat do vlasti. Keňa minulý mesiac uviedla, že vo vojenských táboroch na území Ruska bolo zadržaných niekoľko jej občanov, ktorí sa „nedopatrením“ zaplietli do konfliktu.
Sybiha tvrdí, že celkový počet afrických vojakov môže byť vyšší ako dosiaľ identifikovaných 1436 ľudí z celkovo 36 krajín. Dodal tiež, že väčšina zahraničných žoldnierov bola na Ukrajine zadržaná už počas svojej prvej misie.
