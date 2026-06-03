< sekcia Zahraničie
Sybiha: Názov jednotky Hrdinovia UPA nemá byť gestom proti Poľsku
S jednotkami UPA sa spája zložitá kapitola dejín z obdobia druhej svetovej vojny: podľa Varšavy príslušníci UPA zabili na území dnešnej západnej Ukrajiny približne 100.000 poľských civilistov.
Autor TASR
Kyjev 3. júna (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu v príspevku na sieti X uviedol, že napätie vo vzťahoch medzi Ukrajinou a Poľskom neprospieva ani jednej strane. Zdôraznil, že je potrebné pokračovať v dialógu, píše TASR.
Sybiha tak komentoval spor medzi Poľskom a Ukrajinou, ktorý vyvolal výnos podpísaný prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorým jednotka špeciálnych síl ukrajinských ozbrojených síl dostala názov Hrdinovia UPA podľa Ukrajinskej povstaleckej armády.
Šéf ukrajinskej diplomacie vo svojom príspevku na sieti X objasnil, že tento názov pre danú jednotku si zvolila samotná ukrajinská armáda.
„Naši obrancovia si zaslúžia bezpodmienečnú úctu. Dnes sú to oni, kto za cenu svojho zdravia a často aj života držia frontovú líniu a bránia celú Európu pred ruskou hrozbou. A platia za to najvyššiu cenu,“ objasnil Sybiha.
Zároveň uviedol, že ukrajinská armáda pri voľbe názvu nemala žiadne protipoľské úmysly a išlo o uctenie si tých, ktorí v minulosti bojovali proti imperiálnej Moskve, boľševicko-komunistickej okupácii a represiám.
Pripomenul, že Poľsko a Ukrajina „dva roky krok za krokom obnovovali konštruktívny dialóg“, obnovili pátranie po padlých a zavraždených i exhumácie a následné pochovanie tiel „s dôstojnosťou a v súlade s kresťanskými tradíciami.“
Zdôraznil, že tento prístup je založený na vzájomnom rešpekte a nemal by byť narušený šírením nepriateľstva. Vyzval preto, aby sa diskusia o zložitých kapitolách histórie Poľska a Ukrajiny vrátila do profesionálnej sféry a k vedecky objektívnej debate.
Zároveň pripomenul, že hlavným bezpečnostným rizikom je v súčasnosti Rusko, ktoré predstavuje hrozbu pre Ukrajinu, Poľsko aj ďalšie európske štáty. Vzájomné konflikty medzi spojencami proti Rusku by podľa Sybihu mohli oslabiť spoločnú obranu a bezpečnosť.
S jednotkami UPA sa spája zložitá kapitola dejín z obdobia druhej svetovej vojny: podľa Varšavy príslušníci UPA zabili na území dnešnej západnej Ukrajiny približne 100.000 poľských civilistov. Poľsko tieto masakry označuje za genocídu. Ukrajinskí nacionalisti však UPA oslavujú ako subjekt, ktorý bojoval za nezávislý ukrajinský štát proti Sovietskemu zväzu, pričom mal aj väzby na nacistické Nemecko.
Zelenského výnos vyvolal v Poľsku rozčarovanie: komentoval ho najnovšie aj poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, ktorý v utorok vyhlásil, že Zelenskyj v tejto veci urobil chybu, a vyjadril nádej, že Kyjev nájde spôsob, ako svoje rozhodnutie korigovať. Zároveň upozornil, že tento spor nesmie oslabiť poľsko-ukrajinské vzťahy v prospech ruskej propagandy.
Sybiha tak komentoval spor medzi Poľskom a Ukrajinou, ktorý vyvolal výnos podpísaný prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorým jednotka špeciálnych síl ukrajinských ozbrojených síl dostala názov Hrdinovia UPA podľa Ukrajinskej povstaleckej armády.
Šéf ukrajinskej diplomacie vo svojom príspevku na sieti X objasnil, že tento názov pre danú jednotku si zvolila samotná ukrajinská armáda.
„Naši obrancovia si zaslúžia bezpodmienečnú úctu. Dnes sú to oni, kto za cenu svojho zdravia a často aj života držia frontovú líniu a bránia celú Európu pred ruskou hrozbou. A platia za to najvyššiu cenu,“ objasnil Sybiha.
Zároveň uviedol, že ukrajinská armáda pri voľbe názvu nemala žiadne protipoľské úmysly a išlo o uctenie si tých, ktorí v minulosti bojovali proti imperiálnej Moskve, boľševicko-komunistickej okupácii a represiám.
Pripomenul, že Poľsko a Ukrajina „dva roky krok za krokom obnovovali konštruktívny dialóg“, obnovili pátranie po padlých a zavraždených i exhumácie a následné pochovanie tiel „s dôstojnosťou a v súlade s kresťanskými tradíciami.“
Zdôraznil, že tento prístup je založený na vzájomnom rešpekte a nemal by byť narušený šírením nepriateľstva. Vyzval preto, aby sa diskusia o zložitých kapitolách histórie Poľska a Ukrajiny vrátila do profesionálnej sféry a k vedecky objektívnej debate.
Zároveň pripomenul, že hlavným bezpečnostným rizikom je v súčasnosti Rusko, ktoré predstavuje hrozbu pre Ukrajinu, Poľsko aj ďalšie európske štáty. Vzájomné konflikty medzi spojencami proti Rusku by podľa Sybihu mohli oslabiť spoločnú obranu a bezpečnosť.
S jednotkami UPA sa spája zložitá kapitola dejín z obdobia druhej svetovej vojny: podľa Varšavy príslušníci UPA zabili na území dnešnej západnej Ukrajiny približne 100.000 poľských civilistov. Poľsko tieto masakry označuje za genocídu. Ukrajinskí nacionalisti však UPA oslavujú ako subjekt, ktorý bojoval za nezávislý ukrajinský štát proti Sovietskemu zväzu, pričom mal aj väzby na nacistické Nemecko.
Zelenského výnos vyvolal v Poľsku rozčarovanie: komentoval ho najnovšie aj poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, ktorý v utorok vyhlásil, že Zelenskyj v tejto veci urobil chybu, a vyjadril nádej, že Kyjev nájde spôsob, ako svoje rozhodnutie korigovať. Zároveň upozornil, že tento spor nesmie oslabiť poľsko-ukrajinské vzťahy v prospech ruskej propagandy.