Sybiha označil dohodu s USA za dôležitý míľnik v ich partnerstve

Kyjev 1. mája (TASR) - Za dôležitý míľnik v strategickom partnerstve medzi Ukrajinou a USA označil ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha podpísanú dohodu o nerastných surovinách medzi krajinami. Na sieti X vo štvrtok napísal, že telefonoval so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou, ktorú informoval o stredajšom podpise americko-ukrajinskej dohody vo Washingtone. Informuje o tom TASR.



Sybiha s Kallasovou taktiež diskutoval o záležitostiach Ukrajiny a EÚ a koordinácii ďalších krokov. Témou ich rozhovoru bola podľa Sybihu aj výmena aktuálnych informácií o prípravách návštevy ministrov zahraničných vecí krajín EÚ na Ukrajine 9. mája.



„Informoval som kolegyňu o podpísaní dohody o zriadení Americko-ukrajinského rekonštrukčného investičného fondu. Ide o dôležitý míľnik v strategickom partnerstve medzi Ukrajinou a USA zameranom na posilnenie ukrajinského hospodárstva a bezpečnosti,“ napísal ukrajinský minister.



Spojené štáty zatiaľ dohodu nezverejnili, no určité podrobnosti poskytla ukrajinská ministerka hospodárstva a prvá podpredsedníčka vlády Julija Svyrydenková, ktorá ju vo Washingtone v mene Kyjeva podpísala. Za americkú stranu dal podpis minister financií Scott Bessent. Dohoda nadobudne platnosť až po schválení v ukrajinskom parlamente.



Svyrydenková na sieti X potvrdila, že Ukrajina v rámci dohody spolu s USA vytvorí Investičný fond na obnovu Ukrajiny, ktorý podľa jej slov priláka do krajiny globálne investície. Kyjev si taktiež podľa nej ponechá plné vlastníctvo všetkých nerastných surovín na svojom území i vo svojich teritoriálnych vodách.



Vicepremiérka uviedla, že bude na Ukrajine „určiť čo a kedy sa bude ťažiť“. Zmienený investičný fond zároveň budú podľa jej slov rovnocenne spravovať obe krajiny. „Ani jedna strana nebude mať dominantné hlasovacie právo - čo je odrazom rovnocenného partnerstva medzi našimi dvoma krajinami,“ priblížila.



Agentúra Bloomberg predtým napísala, že dohoda by mala poskytnúť USA prednostný prístup k novým investičným projektom zameraným na rozvoj ukrajinských prírodných zdrojov vrátane hliníka, grafitu, ropy a zemného plynu.



Podpísaná verzia dohody podľa Svyrydenkovej poskytuje obojstranne výhodné podmienky pre obe krajiny. „Ide o dohodu, v ktorej Spojené štáty berú na vedomie svoj záväzok podporovať dlhodobý mier na Ukrajine a uznávajú prínos Ukrajiny k celosvetovej bezpečnosti tým, že sa vzdala svojho jadrového arzenálu,“ uviedla.



Ako poznamenala agentúra AP, dohoda sa týka nerastných surovín vrátane kovov vzácnych zemín, ale aj ďalších cenných zdrojov vrátane ropy a zemného plynu. Nezahŕňa zdroje, ktoré sú už teraz zdrojom príjmov pre ukrajinský štát. To znamená, že akýkoľvek zisk vyplývajúci z dohody závisí od úspechu budúcich investícií.



Pokiaľ ide o investičný fond, Spojené štáty doň budú prispievať buď priamym finančným príspevkom, alebo novou vojenskou pomocou. V texte, ktorý zverejnilo ukrajinské ministerstvo hospodárstva, sa zdôrazňuje, že dohoda sa zameriava iba na novú, nie minulú vojenskú pomoc, ktorú USA poskytli Ukrajine. Neobsahuje teda „žiadne ustanovenia týkajúce sa ukrajinských dlhových záväzkov voči Spojeným štátom“, podotkla Svyrydenková.



Kyjev do fondu prispeje 50 percentami budúcich príjmov z nových licenčných poplatkov plynúcich ukrajinskému štátu z nových povolení na využívanie prírodných zdrojov na Ukrajine vrátane ťažby kritických surovín, ropy aj zemného plynu. Už existujúce projekty alebo rozpočtové príjmy sa do tohto záväzku nezapočítavajú. Príspevky a príjmy fondu budú oslobodené od daní na Ukrajine aj v Spojených štátoch.



Zdroje fondu sa budú investovať výlučne na Ukrajine - buď do ťažobných projektov, alebo do rekonštrukcie infraštruktúry. Počas prvých desiatich rokov sa budú zisky z fondu v plnej miere reinvestovať do ukrajinského hospodárstva. Po tomto období sa môžu rozdeliť medzi Ukrajinu a USA, uviedlo ukrajinské ministerstvo.