Sybiha po narušení poľského priestoru tvrdí, že Putin skúša Západ
Autor TASR
Kyjev 10. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin eskaluje vojnu na Ukrajine a skúša Západ, vyhlásil v stredu ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha po tom, čo počas nočných ruských útokov na Ukrajinu došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Putin pokračuje v stupňovaní a rozširovaní svojej vojny a skúša Západ. Čím dlhšie nebude čeliť dôraznej reakcii, tým agresívnejší bude,“ napísal Sybiha na sociálnej sieti X. „Slabá reakcia teraz ešte viac vyprovokuje Rusko a potom ruské rakety a drony budú lietať ešte ďalej do Európy,“ vyhlásil.
V noci na stredu došlo k narušeniu vzdušeného priestoru Poľska, ktorý tamojšia armáda označila za „akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť občanov“. Tie objekty, ktoré by mohli predstavovať hrozbu, boli zneškodnené. Časť z dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor, bola zostrelená.
Sybiha vo svojom príspevku na X uviedol, že išlo o ruské drony, ktoré do Poľska vleteli počas rozsiahleho útoku na Ukrajinu. Tento incident podľa neho ukazuje, že „Putinov pocit beztrestnosti stále rastie, pretože nebol primerane potrestaný za svoje predchádzajúce zločiny“.
„Táto situácia ukazuje, že je konečne potrebné prijať rozhodnutie umožniť využívanie protivzdušnej obrany partnerov v susedných krajinách na zachytávanie dronov a rakiet v ukrajinskom vzdušnom priestore vrátane tých, ktoré sa približujú k hraniciam NATO,“ vyhlásil ukrajinský minister.
Dodal, že je naliehavo potrebné posilniť ukrajinskú protivzdušnú obranu a sprísniť sankcie voči Rusku. Ruský prezident sa podľa Sybihu začne vážne zaoberať mierovými rokovaniami až vtedy, keď bude vystavený vážnemu transatlantickému tlaku.
AFP informuje, že k narušeniu vzdušného priestoru Poľska došlo v čase, keď Rusko útočilo na Ukrajinu vrátane mesta Ľvov na západe krajiny, ktoré leží približne 80 kilometrov od poľskej hranice.
