Sybiha rokoval s Grossim o útokoch na energetický systém Ukrajiny
Autor TASR
Mníchov 13. februára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v piatok oznámil, že generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho na stretnutí na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii informoval o „bezohľadných“ útokoch Ruska na energetický systém Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa Sybihovho príspevku na sociálnej sieti X.
Šéf ukrajinskej diplomacie uviedol, že ruské útoky „vytvárajú riziká pre naše jadrové objekty a ohrozujú jadrovú a radiačnú bezpečnosť celej Európy“.
„Informoval som pána Grossiho o mierových snahách, postoji Ukrajiny ohľadom Záporožskej jadrovej elektrárne a potrebe čeliť hrozbám zo strany Ruska,“ napísal. Záporožskú jadrovú elektráreň na juhu Ukrajiny okupujú ruské jednotky.
Sybiha vyjadril vďačnosť MAAE za rozhodnutie ďalej rozširovať rozsah svojich monitorovacích misií v ukrajinských jadrových energetických objektoch.
Ukrajina podľa Sybihu navrhla zmeny a doplnenia štatútu MAAE s cieľom vyvinúť účinné spôsoby obmedzenia práv a privilégií členského štátu tejto agentúry, ktorý bol Valným zhromaždením OSN uznaný za agresora.
Okrem toho Sybiha uviedol, že sa poďakoval MAAE za jej dodávky zdravotníckeho vybavenia a inej pomoci pre Ukrajinu a navrhol rozšíriť humanitárnu spoluprácu.
Grossi na X napísal, že so Sybihom diskutovali o situácii v ukrajinských jadrových elektrárňach a kľúčovej úlohe, ktorú MAAE zohráva v teréne s cieľom pomôcť predísť jadrovej havárii. „Rozširujeme tiež našu zdravotnícku podporu ukrajinským jadrovým pracovníkom, ktorí pracujú v mimoriadne náročných podmienkach,“ uviedol.
