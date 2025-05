Sybiha: Rusko návrh na prímerie ignoruje a útočí pozdĺž celého frontu

Kyjev 12. mája (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha tvrdí, že Rusko „úplne ignoruje“ návrh na 30-dňové bezpodmienečné prímerie, s ktorým prišiel Kyjev a jeho spojenci, a útočí „po celej dĺžke“ frontovej línie. Šéf ukrajinskej diplomacie to napísal na sociálnej sieti X, informuje o tom TASR.



Ukrajina a lídri Francúzska, Nemecka, Británie a Poľska sa v sobotu dohodli na bezpodmienečnom 30-dňovom prímerí s platnosťou od pondelka 12. mája. Rusko vyzvali, aby s prímerím súhlasilo, v opačnom prípade mu pohrozili novými „masívnymi“ sankciami na energetický a bankový sektor.



„Rusi úplne ignorujú ponuku úplného a trvalého prímeria od 12. mája. Naďalej útočia na ukrajinské pozície pozdĺž celej frontovej línie,“ napísal šéf ukrajinskej diplomacie na sociálnej sieti X po online stretnutí so svojimi rezortnými kolegami zo zoskupenia Weimar+.



Podľa Sybihu „Moskva premárnila ďalšiu príležitosť ukončiť zabíjanie. To opäť dokazuje, že jediným cieľom Ruska je predĺžiť vojnu.“ Šéf ukrajinskej diplomacie tvrdí, že „Ukrajina vynakladá maximálne úsilie, aby vojnu ukončila a dala šancu diplomacii.“ Pripomenul, že Zelenskyj navrhol, aby sa vo štvrtok osobne stretol s Putinom v Turecku, ale zatiaľ neprišla žiadna odpoveď.