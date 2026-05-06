Sybiha: Rusko porušilo prímerie, na Ukrajinu vypustilo 108 dronov
Kyjev v reakcii na vyhlásenie prímeria zo strany Moskvy reagoval návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci (utorok 23.00 h SELČ) a vyzval ju, aby sa pridala.
Autor TASR
Kyjev 6. mája (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu obvinil Rusko z porušenia prímeria, ktoré Ukrajina vyhlásila od polnoci, no Moskva sa k jeho dodržiavaniu nezaviazala. Podľa šéfa diplomacie, na Ukrajinu útočilo celkovo 108 dronov a tri rakety odpálené z Ruska. TASR o tom informuje podľa príspevku ministra na sociálnej sieti X.
„Toto ukazuje, že Rusko odmieta mier a jeho falošné výzvy na prímerie 9. mája nemajú nič spoločné s diplomaciou. (Ruský prezident Vladimir) Putin sa stará len o vojenské prehliadky, nie o ľudské životy,“ napísal Sybiha. Odkázal pritom na prímerie, ktoré Moskva vyhlásila na 8. a 9. mája pri príležitosti osláv víťazstva nad nacistickým Nemeckom a prehliadky na Červenom námestí.
Rusko podľa šéfa ukrajinskej diplomacie opäť ignorovalo „realistickú a spravodlivú“ výzvu na ukončenie nepriateľských akcií podporovanú ďalšími štátmi a medzinárodnými organizáciami.
Sybiha dodal, že takýto prístup si vyžaduje silný a zvýšený tlak na ruský režim vrátane prijatia nových sankcií, izolácie, vyvodenia zodpovednosti za ruské zločiny a zvýšenej podpory pre Ukrajinu vo všetkých oblastiach.
Kyjev v reakcii na vyhlásenie spomínaného prímeria zo strany Moskvy reagoval návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci (utorok 23.00 h SELČ) a vyzval ju, aby sa pridala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že nie je prijateľné, aby Rusko na jeden deň zastavilo útoky pre prehliadku, zatiaľ čo Ukrajinu denne intenzívne bombarduje.
Zelenskyj sa v utorok večer na sociálnej sieti X poďakoval viacerým krajinám vrátane SR, tiež OSN a EÚ, za podporu. Vo zverejnenom videu boli ukázané príspevky predstaviteľov krajín, ktorí prímerie uvítali.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v utorok v súvislosti s prímeriami ohlásenými Ukrajinou a Ruskom hovoril o využití tejto príležitosti na deeskaláciu napätia. Zároveň zdôraznil, že slovenská vláda naďalej konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia a dodržiavanie medzinárodného práva.
