Sybiha sa vo Švédsku stretol so šéfkou maďarskej diplomacie Orbánovou
Autor TASR
Kyjev/Budapešť 22. mája (TASR) - Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha sa vo Švédsku stretol s novou maďarskou ministerkou zahraničných vecí Anitou Orbánovou. Zhodnotili prvé kolo bilaterálnych konzultácií na expertnej úrovni o národnostných menšinách, ktoré sa konalo tento týždeň a dohodli sa, že druhé kolo sa uskutoční na budúci týždeň, napísal Sybiha v piatok v príspevku na platforme X, informuje TASR.
„Obaja si uvedomujeme dôležitosť pokroku v tejto oblasti. Snažíme sa nájsť konštruktívne riešenia a dosiahnuť hmatateľné výsledky. Z mojej strany som zdôraznil kľúčový význam vstupu Ukrajiny do EÚ a včasného otvorenia rokovacích skupín,“ uviedol Sybiha.
Ukrajinský minister zahraničných vecí tiež podľa vlastných slov informoval ministerku Orbánovú o situácii na bojisku, mierovom procese a potenciálnej novej úlohe Európy.
“Zhodli sme sa, že obnovenie nášho dialógu je pozitívnym vývojom pre naše národy, aj pre celú Európu a koordinovali sme ďalšie bilaterálne kontakty na všetkých úrovniach,“ dodal Sybiha.
Vo švédskom Helsingborgu sa v piatok končí dvojdňové zasadanie Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov zahraničných vecí. Slovensko na ňom zastupuje šéf diplomacie Juraj Blanár.
