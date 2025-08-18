< sekcia Zahraničie
Sybiha Szijjártóovi: Svoje sťažnosti posielajte priateľom v Moskve
Ukrajina opäť zaútočila na ropovod vedúci do Maďarska, čo malo za následok zastavenie prepravy ropy. Uviedol to v pondelok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Autor TASR
Budapešť 18. augusta (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v pondelok maďarskému ministrovi zahraničných vecí Péterovi Szjjártóovi odkázal, aby sa v záležitosti ruského ropovodu sťažovala Budapešť namiesto Kyjeva v Moskve. Šéf maďarskej diplomacie predtým uviedol, že Ukrajina opäť zaútočila na ropovod v Rusku, ktorým prúdi ropa z Ruska do Maďarska, čím Kyjev podľa neho útočí na energetickú bezpečnosť Maďarska, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Peter, je to Rusko, nie Ukrajina, kto začal túto vojnu a odmieta ju ukončiť. Maďarsku sa už roky hovorí, že Moskva je nespoľahlivý partner. Napriek tomu Maďarsko vynakladá maximálne úsilie, aby si udržalo svoju závislosť od Ruska. A to aj po začiatku totálnej vojny. Teraz môžete posielať svoje sťažnosti – a vyhrážky – svojim priateľom v Moskve,“ napísal šéf ukrajinskej diplomacie na sociálnej sieti X.
Ukrajina opäť zaútočila na ropovod vedúci do Maďarska, čo malo za následok zastavenie prepravy ropy. Uviedol to v pondelok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, podľa ktorého je tento ďalší útok na energetickú bezpečnosť Maďarska poburujúci a neprijateľný.
Námestník ruského ministra energetiky Pavel Sorokin práve oznámil, že ruskí špecialisti sa snažia čo najrýchlejšie obnoviť trafostanicu, ktorá je nevyhnutná pre prevádzku ropovodu, ale zatiaľ nevedia povedať, kedy sa môže tranzit ropy obnoviť, napísal Szijjártó.
„Brusel a Kyjev sa už tri a pol roka snažia zatlačiť Maďarsko do vojny na Ukrajine a k tomu smerujú aj čoraz častejšie ukrajinské útoky na našu energetickú bezpečnosť. Takže si to ešte raz ujasnime: toto nie je naša vojna, nemáme s ňou nič spoločné, nechceme sa do nej miešať a pokiaľ budeme vládnuť, takto to aj zostane,“ zdôraznil maďarský minister.
Szijjártó tiež odkázal ukrajinskej vláde, že Maďarsko zohráva kľúčovú úlohu v dodávkach energie na Ukrajinu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
