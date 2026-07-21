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Sybiha telefonoval s Macinkom, Česku sa poďakoval za podporu Ukrajiny
Dodal, že Ukrajina už pracuje na posilnení odolnosti pred ďalším obdobím zimy.
Autor TASR
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Praha 21. júla (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha sa v telefonáte poďakoval šéfovi českej diplomacie Petrovi Macinkovi za českú podporu Ukrajiny. Politici podľa Sybihu hovorili o ďalšej pomoci ukrajinskému energetickému sektoru, zapojení českých podnikov do obnovy Ukrajiny či o posilnení obranného partnerstva oboch krajín, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Poďakoval som sa Česku za jeho komplexnú podporu Ukrajiny vrátane príspevku vo výške približne sedem miliónov dolárov na iniciatívu PURL a za jeho neochvejnú podporu vstupu Ukrajiny do EÚ,“ napísal Sybiha v utorok na sociálnej sieti X. PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny) je mechanizmus, cez ktorý štáty Severoatlantickej aliancie nakupujú americké zbrane pre Ukrajinu.
Macinku tiež podľa svojich slov informoval o zintenzívnení ruského „balistického teroru“ proti civilnému obyvateľstvu a zámernom ničení kritickej civilnej infraštruktúry. Sybiha tvrdí, že Rusko k tomu pristupuje preto, lebo na bojisku nie je schopné dosiahnuť žiaden svoj strategický cieľ.
Dodal, že Ukrajina už pracuje na posilnení odolnosti pred ďalším obdobím zimy. „V tejto súvislosti sme diskutovali o ďalšej pomoci ukrajinskému energetickému sektoru a zapojení českých podnikov do nášho úsilia o obnovu a rekonštrukciu,“ uviedol Sybiha a dodal, že ministri sú odhodlaní posilňovať strategické partnerstvo krajín v prospech ukrajinského a českého národa a tiež bezpečnosti Európy.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Poďakoval som sa Česku za jeho komplexnú podporu Ukrajiny vrátane príspevku vo výške približne sedem miliónov dolárov na iniciatívu PURL a za jeho neochvejnú podporu vstupu Ukrajiny do EÚ,“ napísal Sybiha v utorok na sociálnej sieti X. PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny) je mechanizmus, cez ktorý štáty Severoatlantickej aliancie nakupujú americké zbrane pre Ukrajinu.
Macinku tiež podľa svojich slov informoval o zintenzívnení ruského „balistického teroru“ proti civilnému obyvateľstvu a zámernom ničení kritickej civilnej infraštruktúry. Sybiha tvrdí, že Rusko k tomu pristupuje preto, lebo na bojisku nie je schopné dosiahnuť žiaden svoj strategický cieľ.
Dodal, že Ukrajina už pracuje na posilnení odolnosti pred ďalším obdobím zimy. „V tejto súvislosti sme diskutovali o ďalšej pomoci ukrajinskému energetickému sektoru a zapojení českých podnikov do nášho úsilia o obnovu a rekonštrukciu,“ uviedol Sybiha a dodal, že ministri sú odhodlaní posilňovať strategické partnerstvo krajín v prospech ukrajinského a českého národa a tiež bezpečnosti Európy.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)