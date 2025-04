Sybiha: Ukrajina je odhodlaná spolupracovať s USA na dosiahnutí mieru

Londýn/Kyjev 23. apríla (TASR) – Ukrajina je naďalej odhodlaná spolupracovať so Spojenými štátmi na ukončení trojročnej vojny s Ruskom. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha to uviedol v stredu po rozhovoroch s európskymi a americkými predstaviteľmi v Londýne, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.



„Ukrajina si želá, aby sa táto vojna skončila, viac než ktokoľvek iný na svete. Sme oddaní spolupráci na dosiahnutie tohto cieľa,“ uviedol Sybiha na sociálnej sieti krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump znovu kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



„Zdôraznili sme, že sme odhodlaní podporovať mierové úsilie prezidenta USA Donalda Trumpa," povedal po rokovaniach v Londýne poradca ukrajinského prezidenta Andrij Kermak. „Sme vďační našim partnerom za ich pevnú podporu a spoločnú túžbu ukončiť túto vojnu čo najskôr.“



Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov priblížil, že delegácia Kyjeva mala v britskej metropole produktívne rozhovory s osobitným vyslancom USA pre Ukrajinu Keithom Kelloggom. „Hovorili sme o našom dôsledkom postoji týkajúcom sa prímeria a tiež o bezpečnostných zárukách. Pokiaľ ide o mňa, myslím si, že stretnutie bolo veľmi produktívne a úspešné,“ vyhlásil Umerov.



Rozhovory v Londýne sa mali konať na úrovni ministrov zahraničných vecí. Po tom, ako americký minister Marco Rubio svoju účasť odvolal, ich zastúpili vysokopostavení diplomati z USA, Francúzska, Británie a Nemecka.



Trump v stredu ostro skritizoval Zelenského za odmietnutie uznať ruskú okupáciu polostrova Krym. Takýto postoj podľa šéfa Bieleho domu škodí mierovým rokovaniam s Ruskom a je prekážkou pre dosiahnutie dohody o prímerí.



Americký viceprezident J. D. Vance v stredu vyhlásil, že Rusko a Ukrajina musia uzavrieť dohodu, inak Washington ukončí svoje úsilie o dosiahnutie prímeria. „Rusom a Ukrajincom sme predložili veľmi jasný návrh, je čas, aby buď súhlasili, alebo aby sa Spojené štáty stiahli z tohto procesu,“ vyhlásil.



Server Axios informoval, že predložený návrh Washingtonu predpokladá uznanie Krymu za súčasť Ruska a neoficiálne aj ruskej kontroly nad takmer všetkými okupovanými oblasťami Ukrajiny. Rusko by údajne tiež získalo prísľub, že sa Ukrajina nestane členom NATO, ale bude môcť vstúpiť do EÚ a USA by zrušili sankcie voči Rusku.



Ukrajina presadzuje okamžité prímerie s bezpečnostnými zárukami pred rokovaniami o mierovej zmluve. Tento postoj americkým predstaviteľom tlmočili zástupcovia Kyjeva a európskych spojencov aj v Londýne, uviedli diplomatické zdroje podľa tlačovej agentúry Belga.