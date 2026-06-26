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Sybiha: Ukrajina má za cieľ stabilizovať vzťahy s Poľskom
Vzťahy medzi Poľskom a Ukrajinou ochladli koncom mája po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodol pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA).
Autor TASR
Gdansk 26. júna (TASR) - Ukrajina je pripravená použiť „všetky potrebné diplomatické prostriedky“ na stabilizáciu vzťahov s Poľskom, uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.
Podľa webu denníka Le Monde Sybiha v piatok v Kyjeve vyhlásil, že Ukrajina je „pripravená na vytvorenie spravodlivého, úprimného a obojstranne výhodného partnerstva“ s Poľskom. Zdôraznil, že obe krajiny sa „navzájom potrebujú na ceste k členstvu v Európskej únii, ako aj v oblasti bezpečnosti“.
Podľa Sybihu účasť ukrajinskej delegácie vedenej premiérkou Julijou Svyrydenkovou na konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom meste Gdansk svedčí o snahe pokračovať v dialógu, hoci bilaterálne vzťahy medzi Kyjevom a Varšavou sa podľa neho ocitli v „krízovej situácii“.
Vzťahy medzi Poľskom a Ukrajinou ochladli koncom mája po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodol pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA). Kým Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za Volynský masaker, deportácie židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení vojny.
V reakcii na použitie názvu UPA poľský prezident Karol Nawrocki oznámil, že Zelenskému odoberie poľské najvyššie štátne vyznamenanie – Rad bielej orlice. Svoje vyznamenania Poľsko na znak solidarity so Zelenským vrátili aj ukrajinskí exprezidenti Viktor Juščenko a Leonid Kučma. Sybiha zasa vrátil Rad za zásluhy Poľskej republiky, ktorý dostal v roku 2022.
Podľa webu denníka Le Monde Sybiha v piatok v Kyjeve vyhlásil, že Ukrajina je „pripravená na vytvorenie spravodlivého, úprimného a obojstranne výhodného partnerstva“ s Poľskom. Zdôraznil, že obe krajiny sa „navzájom potrebujú na ceste k členstvu v Európskej únii, ako aj v oblasti bezpečnosti“.
Podľa Sybihu účasť ukrajinskej delegácie vedenej premiérkou Julijou Svyrydenkovou na konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom meste Gdansk svedčí o snahe pokračovať v dialógu, hoci bilaterálne vzťahy medzi Kyjevom a Varšavou sa podľa neho ocitli v „krízovej situácii“.
Vzťahy medzi Poľskom a Ukrajinou ochladli koncom mája po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodol pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA). Kým Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za Volynský masaker, deportácie židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení vojny.
V reakcii na použitie názvu UPA poľský prezident Karol Nawrocki oznámil, že Zelenskému odoberie poľské najvyššie štátne vyznamenanie – Rad bielej orlice. Svoje vyznamenania Poľsko na znak solidarity so Zelenským vrátili aj ukrajinskí exprezidenti Viktor Juščenko a Leonid Kučma. Sybiha zasa vrátil Rad za zásluhy Poľskej republiky, ktorý dostal v roku 2022.