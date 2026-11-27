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Sybiha: Ukrajina nemala v úmysle rozšíriť vojnu do Líbye
V noci na nedeľu došlo k útoku na ruskú vojenskú loď zakotvenú na námornej základni v Benghází na východe Líbye.
Autor TASR
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Kyjev 27. novembra (TASR) - Ukrajina sa nepokúšala rozšíriť vojnu s Ruskom na územie Líbye útokom na dve ruské lode pri pobreží Benghází, uviedol vo štvrtok kyjevský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
V príspevku na platforme X Sybiha uviedol, že zatelefonoval svojmu líbyjskému náprotivku Táhirovi al-Báurovi, aby ho uistil, že „žiadny z ukrajinských krokov nebol nikdy namierený proti Líbyi ani líbyjskému ľudu, ale iba proti ruským vojenským objektom, ktoré priamo slúžia ruskej vojne“.
„Nemáme v úmysle rozšíriť ruskú vojnu proti Ukrajine do Líbye ani do žiadnej inej krajiny,“ dodal.
V noci na nedeľu došlo k útoku na ruskú vojenskú loď zakotvenú na námornej základni v Benghází na východe Líbye. V nedeľu večer následne bezposádkové námorné drony zaútočili v blízkosti mesta aj na obchodnú loď plaviacu sa pod maltskou vlajkou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že išlo o ukrajinskú „ukážkovú“ operáciu v reakcii na vojnu Ruska. Ukrajina podľa neho zasiahla ruskú korvetu Merkurij, ktorá sa po zásahu potopila, ako aj nákladnú loď MV ANGARA využívanú na prepravu zbraní. Pri útoku zahynuli dvaja líbyjskí námorníci.
Kremeľ vo štvrtok obvinil Ukrajinu zo snahy rozšíriť vojnu do Stredozemného a Baltského mora. Označil to za veľmi nebezpečný krok.
V príspevku na platforme X Sybiha uviedol, že zatelefonoval svojmu líbyjskému náprotivku Táhirovi al-Báurovi, aby ho uistil, že „žiadny z ukrajinských krokov nebol nikdy namierený proti Líbyi ani líbyjskému ľudu, ale iba proti ruským vojenským objektom, ktoré priamo slúžia ruskej vojne“.
„Nemáme v úmysle rozšíriť ruskú vojnu proti Ukrajine do Líbye ani do žiadnej inej krajiny,“ dodal.
V noci na nedeľu došlo k útoku na ruskú vojenskú loď zakotvenú na námornej základni v Benghází na východe Líbye. V nedeľu večer následne bezposádkové námorné drony zaútočili v blízkosti mesta aj na obchodnú loď plaviacu sa pod maltskou vlajkou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že išlo o ukrajinskú „ukážkovú“ operáciu v reakcii na vojnu Ruska. Ukrajina podľa neho zasiahla ruskú korvetu Merkurij, ktorá sa po zásahu potopila, ako aj nákladnú loď MV ANGARA využívanú na prepravu zbraní. Pri útoku zahynuli dvaja líbyjskí námorníci.
Kremeľ vo štvrtok obvinil Ukrajinu zo snahy rozšíriť vojnu do Stredozemného a Baltského mora. Označil to za veľmi nebezpečný krok.