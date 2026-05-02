Sybiha: Ukrajina od Ruska nedostala oficiálnu ponuku na prímerie
Kyjev 2. mája (TASR) - Ukrajina zatiaľ nedostala od Ruska žiadnu oficiálnu ponuku na prímerie pri príležitosti 9. mája. Vyhlásenia, ktoré sa objavujú vo verejnom priestore, považuje Kyjev len za informačné signály a „diplomatický manéver“ Moskvy. Na brífingu pre médiá to uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, informuje TASR na základe správy britskej stanice BBC.
Podľa Sybihu majú vyhlásenia o prímerí manipulatívny charakter a ich cieľom je okrem iného zlepšiť obraz Moskvy na medzinárodnej scéne.
„Je to ďalší pokus Rusov zapáčiť sa Američanom a ukázať istý prvok konštruktívnosti,“ uviedol Sybiha s tým, že Rusko snaží vytvoriť o sebe obraz krajiny pripravenej na kompromisy, no bez toho, aby predložilo konkrétne podmienky či mechanizmy.
„Tieto manipulatívne prímeria, ktoré následne nedodržiava ten, kto ich navrhuje - Rusi -, sú pokusom o hrubý diplomatický manéver,“ dodal Sybiha s tým, že cieľom je ovplyvniť ruskú verejnosť pred významnými dátumami a sviatkami.
Šéf ukrajinskej diplomacie zároveň pripomenul, že Kyjev opakovane deklaroval pripravenosť na skutočné prímerie, ktoré musí však byť potvrdené aj oficiálne a obsahovať jasné podmienky realizácie. Verejné vyhlásenia bez konkrétnych krokov preto Ukrajina nepovažuje za seriózne návrhy.
Podľa medializovaných správ ruský prezident Vladimir Putin 29. apríla povedal americkému prezidentovi Donald Trump, že je pripravený vyhlásiť prímerie na 9. mája.
Trump zároveň vyjadril názor, že dohoda o ukončení vojny na Ukrajine by mohla byť dosiahnutá v blízkom čase.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok (30. apríla) uviedol, že nariadil kontaktovať Trumpov tím, aby objasnil podrobnosti ruského návrhu na krátkodobé prímerie počas osláv Dňa víťazstva nad fašizmom.
Ukrajinský prezident doplnil, že jeho návrhom je „dlhodobé prímerie, spoľahlivá a zaručená bezpečnosť ľudí a trvalý mier“. „Ukrajina je pripravená na tom pracovať v akomkoľvek dôstojnom a efektívnom formáte,“ dodal.
Deň víťazstva nad fašizmom sa v Rusku pripomína 9. mája. Na tradičné oslavy do Moskvy tento rok pricestuje viacero svetových lídrov vrátane predsedu vlády SR Roberta Fica.
