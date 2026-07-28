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Sybiha: Ukrajina sa chce vyhnúť ďalšej eskalácii s Iránom
Hovorca ukrajinskej diplomacie Heorhij Tychyj potvrdil, že išlo o prvý kontakt medzi Sybihom a Arákčím.
Autor TASR
Kyjev 28. júla (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v utorok telefonicky hovoril so svojím iránskym rezortným kolegom Abbásom Arákčím. Zdôraznil, že po víkendovom útoku na iránsku loď v Kaspickom mori sa chce Kyjev vyhnúť ďalšej eskalácii. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Sybiha rozhovor označil za úprimný. „Diplomacia spočíva v priamom dialógu, aj keď je to náročné. Zdôraznil som, že naším cieľom je zabrániť zbytočnej eskalácii,“ vysvetlil.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že Kyjev uskutočnil útoky na veľkú vzdialenosť v Kaspickom mori proti plavidlám využívaným na prepravu vojenského nákladu, do ktorej je podľa neho zapojený Irán. Podľa Arákčího pri útoku zomrel jeden námorník a Ukrajinu varoval, že Teherán na to bude reagovať.
„Znovu som zdôraznil, že všetky kroky Ukrajiny sú zamerané výlučne na obranu našej krajiny pred ruskou agresiou a nikdy nemali za cieľ zasiahnuť civilné plavidlá ani ľudí,“ napísal na sieti X. Za všetky obete podľa neho nesie zodpovednosť Rusko, ktoré rozpútalo vojnu na Ukrajine.
Hovorca ukrajinskej diplomacie Heorhij Tychyj potvrdil, že išlo o prvý kontakt medzi Sybihom a Arákčím.
Vzťahy medzi Teheránom a Kyjevom sú napäté, keďže Irán patrí medzi hlavných spojencov Ruska a po začiatku celoplošnej invázie mu dodal drony typu Šáhid. Ukrajina zas po vypuknutí vojny na Blízkom východe pomohla štátom v Perzskom zálive v obrane proti iránskym dronovým útokom.
Sybiha rozhovor označil za úprimný. „Diplomacia spočíva v priamom dialógu, aj keď je to náročné. Zdôraznil som, že naším cieľom je zabrániť zbytočnej eskalácii,“ vysvetlil.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že Kyjev uskutočnil útoky na veľkú vzdialenosť v Kaspickom mori proti plavidlám využívaným na prepravu vojenského nákladu, do ktorej je podľa neho zapojený Irán. Podľa Arákčího pri útoku zomrel jeden námorník a Ukrajinu varoval, že Teherán na to bude reagovať.
„Znovu som zdôraznil, že všetky kroky Ukrajiny sú zamerané výlučne na obranu našej krajiny pred ruskou agresiou a nikdy nemali za cieľ zasiahnuť civilné plavidlá ani ľudí,“ napísal na sieti X. Za všetky obete podľa neho nesie zodpovednosť Rusko, ktoré rozpútalo vojnu na Ukrajine.
Hovorca ukrajinskej diplomacie Heorhij Tychyj potvrdil, že išlo o prvý kontakt medzi Sybihom a Arákčím.
Vzťahy medzi Teheránom a Kyjevom sú napäté, keďže Irán patrí medzi hlavných spojencov Ruska a po začiatku celoplošnej invázie mu dodal drony typu Šáhid. Ukrajina zas po vypuknutí vojny na Blízkom východe pomohla štátom v Perzskom zálive v obrane proti iránskym dronovým útokom.