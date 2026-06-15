Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. jún 2026Meniny má Vít
< sekcia Zahraničie

Sybiha: Útok na Kyjevsko-pečerskú lavru je akt barbarstva

.
Na snímke ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ukrajina podľa Sybihu očakáva rozhodnú reakciu medzinárodných inštitúcií a medzinárodného spoločenstva.

Autor TASR
Kyjev 15. júna (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil najnovší útok ruskej armády na Kyjevsko-pečerskú lavru za barbarstvo, píše TASR. Informoval, že Ukrajina iniciuje všetky príslušné procedúry v rámci Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a ďalšie medzinárodné mechanizmy a bude požadovať okamžitú reakciu na tento akt štátom podporovaného barbarstva.

Vo svojom príspevku na sociálnej sieti X Sybiha doplnil, že úderom na Kyjevsko-pečerskú lavru ako jednu z najvýznamnejších svätýň kresťanstva, sa ruský prezident Vladimir Putin „navždy zapísal na zoznam najväčších barbarov v dejinách.“

Ukrajina podľa Sybihu očakáva rozhodnú reakciu medzinárodných inštitúcií a medzinárodného spoločenstva. „Nie neurčité vyhlásenia, mlčanie ani symbolické kroky. Potrebujeme konať tu a teraz, aby sa ruské barbarstvo zastavilo,“ zdôraznil Sybiha.

Kyjevsko-pečerská lavra je nielen zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ale 15. septembra 2023 ju výbor UNESCO spolu s Chrámom svätej Sofie v Kyjeve a historickým centrom Ľvova zaradil aj na Zoznam svetového dedičstva v ohrození. Tento krok bol reakciou na pokračujúcu vojnu na Ukrajine a riziká priameho poškodenia pamiatok. Ich zaradenie na zoznam ohrozených lokalít má zaistiť lepšiu medzinárodnú ochranu a prístup k núdzovým fondom na obnovu.

Počas vojny rozpútanej Ruskom bola Kyjevsko-pečerská lavra terčom útoku aj 24. januára tohto roku. Poškodené vtedy boli vstup do komplexu jaskýň a Chrám Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou.
.

Neprehliadnite

Carolina zdolala v šiestom finále Vegas 3:0 a získala Stanleyho pohár

OTESTUJTE SA: Poznáte tieto dovolenkové destinácie?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Víkend zamieša karty, potom nás poteší slnko

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach