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Sybiha: Útok na Kyjevsko-pečerskú lavru je akt barbarstva
Ukrajina podľa Sybihu očakáva rozhodnú reakciu medzinárodných inštitúcií a medzinárodného spoločenstva.
Autor TASR
Kyjev 15. júna (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil najnovší útok ruskej armády na Kyjevsko-pečerskú lavru za barbarstvo, píše TASR. Informoval, že Ukrajina iniciuje všetky príslušné procedúry v rámci Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a ďalšie medzinárodné mechanizmy a bude požadovať okamžitú reakciu na tento akt štátom podporovaného barbarstva.
Vo svojom príspevku na sociálnej sieti X Sybiha doplnil, že úderom na Kyjevsko-pečerskú lavru ako jednu z najvýznamnejších svätýň kresťanstva, sa ruský prezident Vladimir Putin „navždy zapísal na zoznam najväčších barbarov v dejinách.“
Ukrajina podľa Sybihu očakáva rozhodnú reakciu medzinárodných inštitúcií a medzinárodného spoločenstva. „Nie neurčité vyhlásenia, mlčanie ani symbolické kroky. Potrebujeme konať tu a teraz, aby sa ruské barbarstvo zastavilo,“ zdôraznil Sybiha.
Kyjevsko-pečerská lavra je nielen zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ale 15. septembra 2023 ju výbor UNESCO spolu s Chrámom svätej Sofie v Kyjeve a historickým centrom Ľvova zaradil aj na Zoznam svetového dedičstva v ohrození. Tento krok bol reakciou na pokračujúcu vojnu na Ukrajine a riziká priameho poškodenia pamiatok. Ich zaradenie na zoznam ohrozených lokalít má zaistiť lepšiu medzinárodnú ochranu a prístup k núdzovým fondom na obnovu.
Počas vojny rozpútanej Ruskom bola Kyjevsko-pečerská lavra terčom útoku aj 24. januára tohto roku. Poškodené vtedy boli vstup do komplexu jaskýň a Chrám Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou.
Vo svojom príspevku na sociálnej sieti X Sybiha doplnil, že úderom na Kyjevsko-pečerskú lavru ako jednu z najvýznamnejších svätýň kresťanstva, sa ruský prezident Vladimir Putin „navždy zapísal na zoznam najväčších barbarov v dejinách.“
Ukrajina podľa Sybihu očakáva rozhodnú reakciu medzinárodných inštitúcií a medzinárodného spoločenstva. „Nie neurčité vyhlásenia, mlčanie ani symbolické kroky. Potrebujeme konať tu a teraz, aby sa ruské barbarstvo zastavilo,“ zdôraznil Sybiha.
Kyjevsko-pečerská lavra je nielen zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ale 15. septembra 2023 ju výbor UNESCO spolu s Chrámom svätej Sofie v Kyjeve a historickým centrom Ľvova zaradil aj na Zoznam svetového dedičstva v ohrození. Tento krok bol reakciou na pokračujúcu vojnu na Ukrajine a riziká priameho poškodenia pamiatok. Ich zaradenie na zoznam ohrozených lokalít má zaistiť lepšiu medzinárodnú ochranu a prístup k núdzovým fondom na obnovu.
Počas vojny rozpútanej Ruskom bola Kyjevsko-pečerská lavra terčom útoku aj 24. januára tohto roku. Poškodené vtedy boli vstup do komplexu jaskýň a Chrám Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou.