Sybiha: Útoky na Kyjev sú teroristickou odpoveďou na rokovania o mieri

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Foto: TASR

Sybiha upozornil, že cieľom ruských útokov nebolo iba hlavné mesto ale aj objekty v Černihivskej, Charkovskej a Kyjevskej oblasti.

Autor TASR
Kyjev 25. novembra (TARS) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v utorok odsúdil ruské nočné útoky na hlavné mesto Kyjev, pri ktorých zahynulo najmenej šesť ľudí. Ide podľa neho o „teroristickú odpoveď“ Ruska na diplomatické snahy USA o ukončenie konfliktu. Uviedol to na sociálnej sieti X, informuje TASR.

Ruský prezident Vladimir „Putin poskytol svoju teroristickú odpoveď na mierové návrhy Spojených štátova a prezidenta (Donalda) Trumpa. Strieľaním rakiet a vypúšťaním dronov proti Ukrajine,“ napísal šéf ukrajinskej diplomacie.

Sybiha upozornil, že cieľom ruských útokov nebolo iba hlavné mesto ale aj objekty v Černihivskej, Charkovskej a Kyjevskej oblasti. Zasiahnutá podľa neho bola civilná energetická infraštruktúra, čo narušilo dodávky elektriny, vody a tepla.

„Ukrajina je oddaná mierovému úsiliu a zdôrazňujeme, že je potrebné použiť všetky dostupné nástroje, aby sme agresora prinútili ukončiť vojnu,“ deklaroval Sybiha. „Tlak na Rusko, ako aj sila a jednota transatlantických spojencov sú naďalej rozhodujúce pre ukončenie tejto vojny,“ dodal.
