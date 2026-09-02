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Sybiha vyzval na tvrdšie sankcie proti Rusku a ďalšiu pomoc Ukrajine

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Na snímke ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Foto: TASR - Jakub Kotian

Čím viac vojenských kapacít Ukrajina získa a čím menej zdrojov zostane Rusku na pokračovanie vojny, tým bližšie bude podľa Sybihu komplexný a trvalý mier.

Autor TASR
Wicklow 2. septembra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha vyzval Európsku úniu na sprísnenie sankcií proti Rusku, posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny, ďalšiu obrannú a energetickú pomoc pred zimou a pokrok v prístupových rokovaniach. Uviedol to v noci na stredu po príchode do írskeho mesta Wicklow, kde budú šéfovia diplomacií krajín EÚ a Kanady, Islandu, Nórska a Švajčiarska rokovať o ďalšej podpore Kyjeva. Informuje o tom TASR.

„Prichádzam sem po ďalšej vlne zintenzívnených ruských útokov na ukrajinské mestá, civilnú infraštruktúru a voľnú plavbu v Čiernom mori. Táto eskalácia si vyžaduje, aby sme diskutovali o ráznych reakciách, podpore Ukrajiny a spôsoboch, ako zbaviť Rusko zdrojov potrebných na pokračovanie vojny,“ napísal Sybiha na sociálnej sieti X.

Čím viac vojenských kapacít Ukrajina získa a čím menej zdrojov zostane Rusku na pokračovanie vojny, tým bližšie bude podľa Sybihu komplexný a trvalý mier.

Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie budú v stredu okrem vojny na Ukrajine rokovať aj o možnostiach posilnenia zahraničnej politiky EÚ a situácii na Blízkom východe.
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