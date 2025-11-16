< sekcia Zahraničie
Sybiha vyzval podporovateľov Ukrajiny,aby im poskytli peniaze na drony
Ukrajina i Rusko za posledné mesiace rapídne navýšili produkciu bezpilotných dronov.
Kyjev 16. novembra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v nedeľu vyzval podporovateľov Ukrajiny, aby im poskytli financie na rozšírenie produkcie dronov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Moderné preteky v zbrojení nie sú o jadrových zbraniach, ale o miliónoch lacných dronov. Tí, ktorí dokážu rýchlejšie rozšíriť výrobu, zabezpečia mier. To si vyžaduje rýchle a dostatočné financovanie ukrajinského zbrojného priemyslu, ktorý je v súčasnosti najväčším zdrojom inovácií v oblasti obrany na svete. Ak získame dostatočné financovanie, môžeme v budúcom roku vyrobiť až 20 miliónov dronov,“ napísal Sybiha na sociálnej sieti X.
Podľa ukrajinského ministra ukončí ruský prezident Vladimir Putin vojnu len v prípade splnenia dvoch podmienok - musí „stratiť ilúziu, že eventuálne vyhrá na bojisku“ a cena za pokračovanie vojny musí byť preňho vyššia než cena za jej ukončenie.
Ukrajina i Rusko za posledné mesiace rapídne navýšili produkciu bezpilotných dronov. Tie podľa agentúry DPA za zlomok výrobných nákladov tradičných zbraňových systémov menia podobu vedenia vojny na bojisku.
