Sybiha: Witkoff komunikoval s ukrajinskou delegáciou
Autor TASR
Kyjev 3. decembra (TASR) - Vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff kontaktoval ukrajinskú delegáciu po utorkových rokovaniach v Moskve o americkom mierovom pláne. Novinárom to v stredu v Bruseli po rokovaní s ministrami zahraničných vecí NATO oznámil šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
„Došlo ku kontaktu medzi vedúcim ukrajinskej delegácie a pánom Witkoffom,“ objasnil Sybiha. „Zástupcovia americkej delegácie informovali, že podľa ich názoru mali rokovania v Moskve pozitívny výsledok... A pozvali ukrajinskú delegáciu, aby v blízkej budúcnosti pokračovala v rokovaniach v Amerike,“ dodal.
Rokovanie v Moskve medzi ruskou delegáciou vedenou prezidentom Vladimirom Putinom a americkými vyjednávačmi Witkoffom a Jaredom Kushnerom trvalo približne päť hodín. Cieľom bolo prediskutovať aktualizovaný mierový plán, ktorý americkí vyjednávači upravili spolu s ukrajinskými predstaviteľmi minulý týždeň. Rokovania v Moskve však nepriniesli kompromis.
Britský denník The Times píše, že na stredu bolo naplánované stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Witkoffa a Kushnera v Bruseli. Americkí vyjednávači mali Zelenského informovať o výsledkoch rokovaní s Putinom. Po schôdzke v Kremli však odleteli priamo do USA a Zelenskyj, ktorý bol predtým na návšteve Írska, sa vrátil na Ukrajinu.
Zrušenie stretnutia žiadna strana nevysvetlila, avšak tento krok pravdepodobne odzrkadľuje nedostatok akéhokoľvek pokroku v mierových rokovaniach, usudzuje The Times.
