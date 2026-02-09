< sekcia Zahraničie
Sybiha žiada EÚ o zákaz vstupu pre Rusov,ktorí bojovali proti Ukrajine
V poradí 19. balíku protiruských sankcií prijatom v októbri minulého roka Európska únia na návrh Česka obmedzila pohyb ruských diplomatov v schengenskom priestore.
Autor TASR
Kyjev 9. februára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v pondelok vyzval Európsku úniu, aby zakázala vstup na svoje územie ruským občanom, ktorí sa zúčastnili na ruskej vojne proti Ukrajine. Ide o otázku posilnenia bezpečnosti celej Európy, uviedol na sociálnej sieti X. Informuje o tom TASR.
„Je potrebné zaviesť celoplošný zákaz vstupu na územie EÚ pre ruských občanov, ktorí sa podieľali na ruskej agresii proti Ukrajine,“ uviedol Sybiha a poukázal konkrétne na Estónsko, ktoré už podľa neho prijalo príslušné rozhodnutia. „Teraz je čas rozšíriť to na celú Európsku úniu a vyzývam svojich kolegov z EÚ, aby tento krok brali vážne,“ doplnil.
Zákaz vstupu Rusov by podľa šéfa ukrajinskej diplomacie prispel k národnej bezpečnosti európskych štátov a k ochrane ich občanov pred ruskými „zločincami“. Zároveň by sa tým podľa jeho slov „stanovila cena za nesprávne rozhodnutie“. „Každý Rus, ktorý podpíše zmluvu o invázii na Ukrajinu, musí vedieť, že si tým zároveň podpisuje doživotný zákaz vstupu do Európy,“ napísal.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok predstavila 20. balík sankcií voči Rusku, ktorý má byť schválený presne štyri roky po tom, čo Rusko 24. februára 2022 vojensky napadlo susednú Ukrajinu. Balík zahŕňa zákaz poskytovania služieb tankerom prepravujúcim ruskú ropu a zameriava sa na ruské banky, obchodníkov s kryptomenami či vývoz kovov.
