Novoročný ohňostroj v Sydney sledovali ľudia z domu

Sydney 31. decembra (TASR) – Ulice austrálskeho mesta Sydney vo štvrtok pri príležitosti príchodu nového roka zívali prázdnotou. Tradičný novoročný ohňostroj, ktorý tento rok trval len sedem minút, ľudia sledovali prevažne z pohodlia svojich domovov. Informovala o tom agentúra DPA.



Drôtené ploty blokovali prístup k vyhliadkovým bodom, odkiaľ v iných rokoch ohňostroj pozoruje okolo milióna ľudí. Za porušenie zákazu vstupu do oblasti prístavu, kde sa ohňostroj konal, hrozila pokuta do 1000 austrálskych dolárov (623 eur). Prísnymi obmedzeniami chce tamojšia vláda zamedziť šíreniu nového koronavírusu.



Austrálsky premiér Scott Morrison vo videopríhovore ocenil Austrálčanov za to, že sa s pandémiou vyrovnali lepšie ako takmer ktorákoľvek iná krajina na svete. „Čelili sme najväčšej výzve od druhej svetovej vojny," uviedol Morrison.



Austrália zaznamenala vo štvrtok 25 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, pričom v celej krajine evidujú len 215 aktívnych prípadov. Hospitalizovaných v súvislosti s koronavírusom je 23 ľudí. Za rok 2020 v dôsledku choroby COVID-19, ktorú nový koronavírus spôsobuje, zomrelo v Austrálii 909 osôb.