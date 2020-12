Sydney počas silvestrovskej noci obmedzilo zhromažďovanie osôb

Sydney 28. decembra (TASR) - Austrálske mesto Sydney tento rok zakázalo zhromaždenia väčšieho počtu osôb počas silvestrovskej noci v záujme obmedzenia šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, informovala v pondelok agentúra Reuters.



Sydney každoročne slávi príchod Nového roka verejným odpočítavaním času. To je sprevádzané ohňostrojom nad známou budovou opery v tomto meste, ktoré leží v austrálskom štáte Nový Južný Wales (NJW) na pobreží Tichého oceána.



Uprostred decembra zaznamenali v oblasti Northern Beaches na severe Sydney nové prípady koronavírusu. Počet prípadov vzrástol na 125 po tom, čo v pondelok pribudlo ďalších päť. Približne štvrťmilióna obyvateľov v tejto oblasti musí preto až do 9. januára dodržiavať prísny lockdown.



Nové prípady majú za následok aj sériu ďalších opatrení, ktoré ovplyvnia plány novoročných slávností, píše Reuters. Tie boli tento rok v dôsledku pandémie už aj tak obmedzené.



Premiérka štátu NJW Gladys Berejiklianová zakázala väčšine obyvateľov vstup do centra mesta počas silvestrovskej noci a maximálny počet osôb, ktoré sa môžu stretnúť vo vonkajších priestoroch, stanovila na 50. Počas Silvestra budú môcť centrum fyzicky navštíviť len miestni obyvatelia s povolením.



Berejiklianová na tlačovej konferencii povedala, že "najbezpečnejšie" je sledovať ohňostroj z domu. "Počas novoročných osláv nechceme na pobreží v okolí Sydney žiadne davy ľudí," povedala.



Austrálii sa podarilo vyhnúť najhoršej pandémii pomocou urýchleného zatvorenia hraníc, zavádzania lockdownov, rozsiahleho testovania a opatrení v oblasti kontaktov a dodržiavania rozstupov. Krajina od začiatku pandémie zaznamenala viac ako 28.300 prípadov nákazy, pričom väčšina z nich sa objavila v štáte Viktória na juhovýchode krajiny. V spojitosti s vírusom v krajine zaznamenali 908 úmrtí, píše Reuters.