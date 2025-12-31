< sekcia Zahraničie
Sydney privítalo rok 2026 aj spomienkou na streľbu na Bondi Beach
V sydneyskom prístave sa od skorého rána zhromažďovali davy ľudí, aby si zabezpečili najlepší výhľad na svetoznámy polnočný ohňostroj, ktorý trval 30 minút.
Autor TASR
Sydney 31. decembra (TASR) - Rok 2026 o 14.00 h SEČ privítali aj obyvatelia juhovýchodnej Austrálie, kde si v najväčšom meste krajiny Sydney prišlo viac ako milión ľudí pozrieť veľkolepý ohňostroj. Oslavy sa konali v tieni nedávnej tragickej streľby na Bondi Beach, kde pri antisemitsky motivovanom útoku zahynulo 16 ľudí vrátane útočníka. Na pamiatku zosnulých rozsvietili most Harbour Bridge. TASR o tom píše podľa televízie BBC.
Po decembrovej streľbe na oslavách posilnili bezpečnostné opatrenia. Premiér štátu Nový Južný Wales Chris Minn ozrejmil, že prebieha mimoriadna policajná operácia, v rámci ktorej nasadili aj ťažkoodencov.
Ďalšie časti Austrálie pre rozličné časové pásma privítajú nový rok postupne. Rok 2026 sa o 14.30 h SEČ začal v štáte Južná Austrália a o 15.00 h SEČ v Queenslande. Postupne sa pridajú ďalšie štáty a austrálske teritóriá. Posledným obývaným austrálskym územím, ktoré vstúpi do nového roka, budú Kokosové ostrovy v Indickom oceáne o 18.30 h SEČ.
