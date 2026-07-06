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Sylvester Stallone, Rocky či vojnový veterán Rambo, bude mať 80 rokov
Fanúšikov akčných filmov si podmanil aj výraznou postavou Johna Ramba, vojnového veterána z Vietnamu, ktorého stvárnil v piatich filmoch.
Autor TASR
New York/Bratislava 6. júla (TASR) - Medzi hollywoodské hviezdy sa zaradil v druhej polovici 70. rokov minulého storočia. Na výslnie ho dostala rola boxera z filmu Rocky (1976). Snímku, na ktorej sa Sylvester Stallone podieľal aj ako scenárista, ocenili troma Oscarmi. Film sa dočkal piatich pokračovaní a voľne na ňu nadviazala aj séria Creed (2015), Creed II. (2018).
Americký herec, scenárista a režisér, ktorý v pondelok 6. júla oslávi 80 rokov, má od narodenia ochrnutú časť ľavej tváre a začiatok jeho kariéry sa spája aj s erotickým filmom.
Fanúšikov akčných filmov si podmanil aj výraznou postavou Johna Ramba, vojnového veterána z Vietnamu, ktorého stvárnil v piatich filmoch. Prvá snímka Rambo I. sa na plátnach kín objavila v roku 1982.
Sylvester Stallone sa narodil 6. júla 1946 v New Yorku. Vyrastal v chudobnej štvrti Hell's Kitchen (Pekelná kuchyňa). Lekár, ktorý bol pri jeho narodení, mu pôrodníckymi kliešťami poškodil nervy na tvári. Od narodenia má ochrnutú časť ľavej tváre. Hendikep, pre ktorý čelil v detstve výsmechu rovesníkov, mu neskôr ako hercovi dodal charakteristický spôsob reči a tvárovej mimiky. Dnes už tieto nedostatky patria neodmysliteľne k imidžu svetoznámeho herca.
Rodičia jemu a jeho bratovi nevenovali príliš veľa pozornosti a ich neustále manželské rozpory vyvrcholili rozvodom. Budúci herec ostal v otcovej opatere a pre získanie jeho pozornosti stváral veci, pre ktoré ho vylúčili z viacero škôl. V 15-tich rokoch sa presťahoval za mamou do Philadelphie, kde navštevoval školu pre emocionálne narušených tínedžerov.
Po pozretí filmu Herkules v New Yorku, v ktorom zhodou okolností hral Arnold Schwarzenegger, sa začal venovať posilňovaniu a snívať o hereckej dráhe. Naskytla sa mu aj možnosť štúdia na škole vo Švajčiarsku (The American College of Switzerland), kde sa podieľal na školskej produkcii hry Arthura Millera Smrť obchodného cestujúceho. Táto skúsenosť v ňom ešte viac upevnila túžbu stať sa hercom. Po štúdiu drámy na univerzite v Miami odišiel do New Yorku s cieľom presadiť sa vo svete filmu či divadla.
Jeho začiatky neboli ľahké, zväčša sa objavoval iba v komparzoch. Aby neskončil ako bezdomovec, prijal hlavnú úlohu v erotickom filme The Party at Kitty and Stud´s (1970). O rok neskôr sa objavil aj v satirickej komédii Banáni legendárneho režiséra Woodyho Allena.
Jeho kariéru poriadne odštartovala boxerská dráma, ktorú napísal a zároveň v nej stvárnil aj hlavnú postavu. Prvý film Rocky (1975) z boxerskej série nakrútil John G. Avildsen a snímku deväťkrát nominovali na Oscara. Napokon získala tri - za najlepší film, réžiu a strih. Stalloneho nominovali na Oscara za scenár a v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe, pričom postavu Rockyho si od producentov doslova "vydupal", lebo tí pôvodne chceli od neho kúpiť len scenár a rolu zveriť Robertovi Redfordovi či Burtovi Reynoldsovi.
Snímka, ktorá zarobila viac ako 100 miliónov dolárov, sa dočkala aj pokračovaní. Vo všetkých boxera stvárnil Stallone a na snímkach Rocky II. (1979), Rocky III. (1982) a Rocky IV. (1985) sa podieľal nielen scenáristicky, ale aj ako režisér. Vp štvrtej sérii sa Rocky v ringu stretol s Ivanom Dragovom v podaní Dolpha Lundgrena. Ich súboj mal vo filme aj politický podtext a odkazoval na studenú medzi USA a Sovietskym zväzom.
Piatu časť Rocky V. režíroval Avildsen, ale o scenár sa opäť postaral Stallone. Sériu uzatvára snímka Rocky Balboa z roku 2006, ktorú režíroval opäť Stallone a napísal tiež scenár.
K postave Rockyho sa vrátil aj vo filmoch Creed (r. Ryan Coogler, 2015) a Creed II. (r. Steven Caple Jr., 2018), v ktorých už neboxuje, ale trénuje syna svojho veľkého rivala Apolla Creeda. Ten po tvrdých úderoch Dragova zomrel v ringu v časti Rocky IV. Za úlohu trénera v snímke Creed nominovali Stalloneho na Zlatý glóbus a Oscara.
Ďalšiu Stalloneho veľká rola bola veterán z vojny vo Vietname John Rambo, ktorý prešiel špeciálnym výcvikom. V roku 1982 sa v kinách objavila prvá česť série o nezničiteľnom bojovníkovi Rambo I., ktorú režíroval Ted Kotcheff a na scenári sa podieľal aj Stallone.
O tri roky neskôr vznikol Rambo II. (r. George P. Cosmatos), v roku 1988 Rambo III. (r. Peter MacDonald) a o desať rokov neskôr Rambo IV., ktorého režíroval Stallone. V roku 2019 prenechal režisérsku taktovku Adrianovi Grunbergovi, ktorý nakrútil piatu časť Rambo: Posledná krv.
Do bohatej Stalloneho filmografie patria filmy Kobra (r. George P. Cosmatos, 1986), Kriminál (r. John Flynn, 1989), Tango a Cash (r. Andrej Končalovskij, 1989), Cliffhanger (r. Renny Harlin, 1993), Špecialista (r. Luis Llosa, 1994), Zabijaci (r. Richard Donner, 1995), Krajina policajtov (r. James Mangold, 1997) či Plán úteku (r. Mikael Hfström. 2013).
Osobitné miesto zaberá séria Expendables (r. Sylvester Stallone, 2010), Expendables 2 (r. Simon West, 2012), Expendables 3 (r. Patrick Hughes, 2014), Expendables 4 (r. Scott Waugh, 2023), ktorá je esenciou akčného žánru 80. rokov minulého storočia preneseného do nového tisícročia. Okrem Stalloneho sa v sériách superakčných snímok predstavili Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Harrison Ford, Mel Gibson či Antonio Banderas.
Prvou Stalloneho manželkou sa v roku 1974 stala Sasha Czacková, s ktorou mal dvoch synov, pričom starší Sage zomrel v roku 2012 a mladší Seargeoh trpí autizmom. Rozviedli sa v roku 1985. Ešte v tom istom roku sa oženil s herečkou a modelkou Brigitte Nielsenovou, ich manželstvo trvalo iba dva roky. Jeho treria manželka je Jennifer Flavinová, s ktorou má tri dcéry.
Americký herec, scenárista a režisér, ktorý v pondelok 6. júla oslávi 80 rokov, má od narodenia ochrnutú časť ľavej tváre a začiatok jeho kariéry sa spája aj s erotickým filmom.
Fanúšikov akčných filmov si podmanil aj výraznou postavou Johna Ramba, vojnového veterána z Vietnamu, ktorého stvárnil v piatich filmoch. Prvá snímka Rambo I. sa na plátnach kín objavila v roku 1982.
Sylvester Stallone sa narodil 6. júla 1946 v New Yorku. Vyrastal v chudobnej štvrti Hell's Kitchen (Pekelná kuchyňa). Lekár, ktorý bol pri jeho narodení, mu pôrodníckymi kliešťami poškodil nervy na tvári. Od narodenia má ochrnutú časť ľavej tváre. Hendikep, pre ktorý čelil v detstve výsmechu rovesníkov, mu neskôr ako hercovi dodal charakteristický spôsob reči a tvárovej mimiky. Dnes už tieto nedostatky patria neodmysliteľne k imidžu svetoznámeho herca.
Rodičia jemu a jeho bratovi nevenovali príliš veľa pozornosti a ich neustále manželské rozpory vyvrcholili rozvodom. Budúci herec ostal v otcovej opatere a pre získanie jeho pozornosti stváral veci, pre ktoré ho vylúčili z viacero škôl. V 15-tich rokoch sa presťahoval za mamou do Philadelphie, kde navštevoval školu pre emocionálne narušených tínedžerov.
Po pozretí filmu Herkules v New Yorku, v ktorom zhodou okolností hral Arnold Schwarzenegger, sa začal venovať posilňovaniu a snívať o hereckej dráhe. Naskytla sa mu aj možnosť štúdia na škole vo Švajčiarsku (The American College of Switzerland), kde sa podieľal na školskej produkcii hry Arthura Millera Smrť obchodného cestujúceho. Táto skúsenosť v ňom ešte viac upevnila túžbu stať sa hercom. Po štúdiu drámy na univerzite v Miami odišiel do New Yorku s cieľom presadiť sa vo svete filmu či divadla.
Jeho začiatky neboli ľahké, zväčša sa objavoval iba v komparzoch. Aby neskončil ako bezdomovec, prijal hlavnú úlohu v erotickom filme The Party at Kitty and Stud´s (1970). O rok neskôr sa objavil aj v satirickej komédii Banáni legendárneho režiséra Woodyho Allena.
Jeho kariéru poriadne odštartovala boxerská dráma, ktorú napísal a zároveň v nej stvárnil aj hlavnú postavu. Prvý film Rocky (1975) z boxerskej série nakrútil John G. Avildsen a snímku deväťkrát nominovali na Oscara. Napokon získala tri - za najlepší film, réžiu a strih. Stalloneho nominovali na Oscara za scenár a v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe, pričom postavu Rockyho si od producentov doslova "vydupal", lebo tí pôvodne chceli od neho kúpiť len scenár a rolu zveriť Robertovi Redfordovi či Burtovi Reynoldsovi.
Snímka, ktorá zarobila viac ako 100 miliónov dolárov, sa dočkala aj pokračovaní. Vo všetkých boxera stvárnil Stallone a na snímkach Rocky II. (1979), Rocky III. (1982) a Rocky IV. (1985) sa podieľal nielen scenáristicky, ale aj ako režisér. Vp štvrtej sérii sa Rocky v ringu stretol s Ivanom Dragovom v podaní Dolpha Lundgrena. Ich súboj mal vo filme aj politický podtext a odkazoval na studenú medzi USA a Sovietskym zväzom.
Piatu časť Rocky V. režíroval Avildsen, ale o scenár sa opäť postaral Stallone. Sériu uzatvára snímka Rocky Balboa z roku 2006, ktorú režíroval opäť Stallone a napísal tiež scenár.
K postave Rockyho sa vrátil aj vo filmoch Creed (r. Ryan Coogler, 2015) a Creed II. (r. Steven Caple Jr., 2018), v ktorých už neboxuje, ale trénuje syna svojho veľkého rivala Apolla Creeda. Ten po tvrdých úderoch Dragova zomrel v ringu v časti Rocky IV. Za úlohu trénera v snímke Creed nominovali Stalloneho na Zlatý glóbus a Oscara.
Ďalšiu Stalloneho veľká rola bola veterán z vojny vo Vietname John Rambo, ktorý prešiel špeciálnym výcvikom. V roku 1982 sa v kinách objavila prvá česť série o nezničiteľnom bojovníkovi Rambo I., ktorú režíroval Ted Kotcheff a na scenári sa podieľal aj Stallone.
O tri roky neskôr vznikol Rambo II. (r. George P. Cosmatos), v roku 1988 Rambo III. (r. Peter MacDonald) a o desať rokov neskôr Rambo IV., ktorého režíroval Stallone. V roku 2019 prenechal režisérsku taktovku Adrianovi Grunbergovi, ktorý nakrútil piatu časť Rambo: Posledná krv.
Do bohatej Stalloneho filmografie patria filmy Kobra (r. George P. Cosmatos, 1986), Kriminál (r. John Flynn, 1989), Tango a Cash (r. Andrej Končalovskij, 1989), Cliffhanger (r. Renny Harlin, 1993), Špecialista (r. Luis Llosa, 1994), Zabijaci (r. Richard Donner, 1995), Krajina policajtov (r. James Mangold, 1997) či Plán úteku (r. Mikael Hfström. 2013).
Osobitné miesto zaberá séria Expendables (r. Sylvester Stallone, 2010), Expendables 2 (r. Simon West, 2012), Expendables 3 (r. Patrick Hughes, 2014), Expendables 4 (r. Scott Waugh, 2023), ktorá je esenciou akčného žánru 80. rokov minulého storočia preneseného do nového tisícročia. Okrem Stalloneho sa v sériách superakčných snímok predstavili Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Harrison Ford, Mel Gibson či Antonio Banderas.
Prvou Stalloneho manželkou sa v roku 1974 stala Sasha Czacková, s ktorou mal dvoch synov, pričom starší Sage zomrel v roku 2012 a mladší Seargeoh trpí autizmom. Rozviedli sa v roku 1985. Ešte v tom istom roku sa oženil s herečkou a modelkou Brigitte Nielsenovou, ich manželstvo trvalo iba dva roky. Jeho treria manželka je Jennifer Flavinová, s ktorou má tri dcéry.