Symptómy COVID-19 má aj hlavný zdravotnícky poradca vlády Chris Whitty

Londýn 27. marca (TASR) - Hlavný poradca britskej vlády pre zdravotníctvo profesor Chris Whitty v piatok oznámil, že sa rozhodol ostať nasledujúcich sedem dní v domácej karanténe, keďže sa uňho prejavili príznaky nákazy koronavírusom. Whitty to uviedol v príspevku na Twitteri, ktorý zverejnil len niekoľko hodín po tom, ako samotný britský premiér Boris Johnson informoval, že ho pozitívne testovali na koronavírus.



"Po tom, ako som mal minulú noc symptómy podobné ochoreniu COVID-19, budem počas nasledujúcich siedmich dní v súlade s pokynmi v domácej samoizolácii," napísal Whitty. "Naďalej však budem - s podporou mojich zástupcov - poskytovať vláde poradenstvo vo veci medicínskej reakcie na šírenie koronavírusu," dodal.



Whitty sa v ostatnom čase stal spolu s hlavným vedeckým poradcom vlády Sirom Patrickom Vallanceom už pravidelným účastníkom denných brífingov vlády o koronavíruse, uvádza spravodajská stanica Sky News.



Whitty je už tretím popredným britským predstaviteľom, ktorý v piatok išiel do domácej karantény. Krátko po premiérovi Johnsonovi totiž pozitívny výsledok na koronavírus ohlásil aj britský minister zdravotníctva Matt Hancock. Rovnako ako premiér však aj on má podľa vlastných slov len mierne príznaky ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje.



Vallance sa dosiaľ na koronavírus otestovať nedal. Tvrdí, že nemá príznaky ochorenia COVID-19. Na Twitteri však uviedol, že sa bude naďalej riadiť pokynmi vlády - udržiavať od ostatných odstup a umývať si ruky.