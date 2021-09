Syn bývalého diktátora Sáadí Kaddáfí sa údajne presťahoval do Turecka

Tripolis 10. septembra (TASR) - Sáadí Kaddáfí, syn bývalého líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího, sa po minulotýždňovom prepustení z väzenia v Lýbii presťahoval spolu so svojou rodinou do Turecka. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu rodiny Kaddáfíovcov, bývalého ministra informácií Músá Ibráhíma.



Kaddáfího prepustili z väzenia v líbyjskom Tripolise spolu s niekoľkými ďalšími predstaviteľmi bývalého režimu vrátane šéfa tajnej služby Ahmada Ramadána.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí v piatok nepotvrdilo informácie líbyjských médií, že Sáadí Kaddáfí sa nachádza v Istanbule.



Podľa Ibráhíma dostal Kaddáfí ponuku na pobyt aj od Egypta a Saudskej Arábie, avšak rozhodol sa pre Turecko, pretože to bolo okrem iného "logisticky jednoduchšie".



V súčasnosti 47-ročný Sáadí bol známy svojím plejbojským spôsobom života. Po tom, čo v Líbyi v roku 2011 padol režim jeho otca, ktorého zabili povstalci podporovaní NATO, ušiel Sáadí do Nigeru. Odtiaľ ho úrady v roku 2014 vydali líbyjským úradom. Doma čelil obvineniam zo zločinov proti demonštrantom a zo zabitia futbalového trénera Bašíra Rajáního v roku 2005. Odvolací súd ho však v prípade vraždy v roku 2018 oslobodil.



Sáadí Kaddáfí bol dlhoročným reprezentantom svojej krajiny vo futbale a pôsobil počas troch sezón aj v talianskej Serie A - v Perugii, Udinese Calcio a Sampdorii Janov. Za Perugiu nastúpil iba raz, ako náhradník proti Juventusu Turín, avšak po zápase mal pozitívny dopingový nález. V jeho osobnom trénerskom tíme v tom čase figurovala aj argentínska legenda Diego Maradona a bývalý kanadský šprintér Ben Johnson. Za Udinese o dve sezóny neskôr odohral iba desať minút a za Sampdoriu nenastúpil vôbec.