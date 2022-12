Syn bývalého rakúskeho diplomata údajne vykonával špionáž pre Rusko

Viedeň/Moskva/Kyjev 19. decembra (TASR) - Tridsaťdeväťročný grécky občan ruského pôvodu čelí podozreniam, že roky vykonával na úkor Rakúska špionáž pre ruskú vojenskú tajnú službu GRU, oznámilo v pondelok ráno rakúske ministerstvo vnútra. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Podozrivým je syn bývalého ruského spravodajského dôstojníka, ktorý v čase svojej aktívnej služby pôsobil ako diplomat v Nemecku i Rakúsku.



Ako informoval rakúsky denník Kronenzeitung, vyšetrovanie sa uskutočnilo na objednávku Riaditeľstva pre štátnu bezpečnosť a spravodajstvo (DSN) a vedie ho štátna prokuratúra vo Viedni.



Podľa rakúskeho ministerstva vnútra bol podozrivý muž po špeciálnom vojenskom výcviku v Rusku spolupracovníkom vojenskej tajnej služby GRU. Bol v kontakte s diplomatmi a spravodajskými dôstojníkmi z rozličných krajín. Rakúsky rezort vnútra spresnil, že muž sa aj krátko pred začiatkom vojenskej ofenzívy Ruska na Ukrajinu i počas nej nachádzal v Moskve. Čelí podozreniam z prezradenia štátnych tajomstiev, spresňuje APA.



Existuje podozrenie, že bol zdrojom informácií z oblasti zahraničnej, spoločenskej i bezpečnostnej politiky, na čo využíval rakúske obyvateľstvo i tlač, a tak odovzdával Moskve odhady možných reakcií zahraničia v rámci prípravy vojenskej operácie, uviedlo rakúske ministerstvo vnútra.



"Podozrivý v minulosti nemal a ani v súčasnosti nemá takmer nijaké zamestnanie a preto poberá v Rakúsku len minimálne sociálne dávky. Napriek tomu v čase od roku 2018 do začiatku roka 2022 dokázal uskutočniť dovedna 65 ciest v rámci Európy, ako aj do Ruska, Bieloruska, Turecka a Gruzínska a nadobudnúť niekoľko nehnuteľností vo Viedni, v Rusku i Grécku," dodalo ministerstvo.



Na výmenu informácií boli podľa neho využívané rôzne lokality v rámci mesta Viedeň, pri ktorých "bola zistená časová aj priestorová väzba s diplomatickým personálom Ruskej federácie".



Pri prehľadaní nehnuteľností podozrivého objavila polícia okrem iného aj detektor signálu, ochranný oblek i mobilné telefóny a laptopy a tablety s množstvom údajov, píše APA.



Podľa médií vtrhli príslušníci špeciálneho komanda Cobra aj do jedného domu "ukrytého za vysokým plotom a zeleňou" v blízkosti národného parku Lobau vo Viedni.



Podozrivý sa napriek tomu doposiaľ nachádza na slobode. V prípade usvedčenia mu hrozí väzenský trest od šiestich mesiacov do piatich rokov.