Syn bývalého sovietskeho lídra Nikitu Chruščova zomrel v USA

New York 19. júna (TASR) - Sergej Chruščov, syn bývalého sovietskeho lídra Nikitu Chruščova, zomrel vo štvrtok v USA vo veku 84 rokov. Pre tlačovú agentúru TASS to bez uvedenia ďalších detailov potvrdila jeho vnučka Nina Chruščovová.



Sergej Chruščov sa narodil 2. júla 1935. Bol držiteľom niekoľkých inžinierskych titulov i doktorátu z Moskovskej technickej univerzity. V roku 1959 sprevádzal svojho otca počas jeho návštevy Spojených štátov.



V roku 1991 sa presťahoval do USA, kde na Brownovej univerzite v meste Providence vyučoval dejiny studenej vojny. V júli 1999 sa Sergej Chruščov a jeho manželka Valentina stali naturalizovanými občanmi Spojených štátov



Nikita Chruščov bol vodcom ZSSR v rokoch 1953-64. Pričinil sa o destalinizáciu krajiny, podporoval sovietsky vesmírny program a zaviedol niekoľko relatívne liberálnych reforiem v oblasti domácej politiky.



Nikita Chruščov mal okrem Sergeja ešte syna Leonida, ktorý zahynul v druhej svetovej vojne, a tri dcéry, Juliju, Radu a Jelenu.