Syn čínskeho exprezidenta Chu Ťin-tchaa dostal funkciu vo vláde

Peking 16. januára (TASR) - Syn bývalého čínskeho vodcu Chu Ťin-tchaa, ktorého v roku 2022 dramaticky eskortovali z veľkého politického zhromaždenia, bol vymenovaný do vysokej vládnej funkcie. S odvolaním sa na čínsku vládu o tom v utorok informovala agentúra AFP.



Chu Chaj-feng bol vymenovaný za námestníka ministerstva pre občianske záležitosti. Uvádza sa to na webovej stránke ministerstva pre ľudské zdroje a sociálne zabezpečenie, kde sa však nepíšu žiadne ďalšie podrobnosti.



Chu (51) je synom bývalého prezidenta Chu Ťin-tchaa, ktorý vládol v Číne jedno desaťročie, kým ho v roku 2012 vystriedal doterajší prezident Si Ťin-pching.



Chu Ťin-tchao sa v októbri 2022 ocitol v centre pozornosti svetových médií, keď ho vyviedli z tribúny kľúčového zjazdu komunistickej strany, ktorého delegáti pred tým jednomyseľne prijali uznesenie o zmenách v straníckych stanovách, čím posilnili postavenie Si Ťin-pchinga.



Si Ťin-pching bol následne potvrdený ako generálny tajomník strany na tretie päťročné funkčné obdobie, čím si upevnil svoje postavenie najmocnejšieho čínskeho politika od čias Mao Ce-tunga.



Pozornosť na záverečnom akte vyvolalo najmä to, že správanie sa Chu Ťin-tchaa pôsobil dojmom, že ho z tribúny zjazdu odvádzajú proti jeho vôli.



Predstavitelia komunistickej strany neskôr uviedli, že Chu Ťin-tchaa postihla nevoľnosť. Toto tvrdenia však neumlčalo špekulácie, že ho zo sály vyviedli na príkaz Si Ťin-pchinga.



Chu Chaj-feng vo svojej doterajšej kariére zastával viacero funkcií na strednej úrovni, naposledy pôsobil ako tajomník straníckeho výboru v meste Li-šuej na východe krajiny - tak to uvádza vo svojom oficiálnom životopise.