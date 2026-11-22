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Syn Dodika bol nominovaný na post budúceho premiéra Republiky srbskej
Nový kandidát získal v posledných voľbách kreslo v Národnom zhromaždení RS.
Autor TASR
Sarajevo 22. novembra (TASR) - Syn lídra bosnianskych Srbov Milorada Dodika sa stane novým premiérom Republiky srbskej (RS), jednej z dvoch entít Bosny a Hercegoviny (BaH). Oznámil to v nedeľu prezident RS Savo Minič. TASR o tom informuje podľa správy agentúry HINA.
V rozhovore s novinármi v meste Banja Luka Minič uviedol, že Národnému zhromaždeniu RS navrhne za nového kandidáta na premiéra 37-ročného Igora Dodika, syna lídra vládnuceho Zväzu nezávislých sociálnych demokratov (SNSD).
Nový kandidát získal v posledných voľbách kreslo v Národnom zhromaždení RS.
„Igor Dodik je najmladším kandidátom na premiéra v histórii Republiky srbskej. Očakávam, že do polovice decembra zostaví vládu,“ povedal Minič pri jeho predstavení ako kandidáta a dodal, že nomináciu podporili všetky ostatné strany vládnej väčšiny.
Nový premiér za svoje hlavné priority označil zlepšenie životnej úrovne obyvateľov a zachovanie ústavného postavenia RS. Zároveň vyjadril nádej na úzku spoluprácu s novým vedením Srbska.
Vyjadril sa aj k vzťahom s Európskou úniou, pričom RS je podľa jeho slov pripravená na spoluprácu. „Sme za Európsku úniu, ale len do takej miery, do akej nás (RS) bude Únia rešpektovať,“ uviedol.
Vo voľbách 4. októbra si SNSD a niekoľko menších strán zabezpečili dve tretiny kresiel v Národnom zhromaždení.
Na potvrdenie navrhnutého premiéra a zostavenie vlády stačí jednoduchá väčšina hlasov.
V rozhovore s novinármi v meste Banja Luka Minič uviedol, že Národnému zhromaždeniu RS navrhne za nového kandidáta na premiéra 37-ročného Igora Dodika, syna lídra vládnuceho Zväzu nezávislých sociálnych demokratov (SNSD).
Nový kandidát získal v posledných voľbách kreslo v Národnom zhromaždení RS.
„Igor Dodik je najmladším kandidátom na premiéra v histórii Republiky srbskej. Očakávam, že do polovice decembra zostaví vládu,“ povedal Minič pri jeho predstavení ako kandidáta a dodal, že nomináciu podporili všetky ostatné strany vládnej väčšiny.
Nový premiér za svoje hlavné priority označil zlepšenie životnej úrovne obyvateľov a zachovanie ústavného postavenia RS. Zároveň vyjadril nádej na úzku spoluprácu s novým vedením Srbska.
Vyjadril sa aj k vzťahom s Európskou úniou, pričom RS je podľa jeho slov pripravená na spoluprácu. „Sme za Európsku úniu, ale len do takej miery, do akej nás (RS) bude Únia rešpektovať,“ uviedol.
Vo voľbách 4. októbra si SNSD a niekoľko menších strán zabezpečili dve tretiny kresiel v Národnom zhromaždení.
Na potvrdenie navrhnutého premiéra a zostavenie vlády stačí jednoduchá väčšina hlasov.