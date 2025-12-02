< sekcia Zahraničie
Syn drogového bossa El Chapa sa priznal k obchodovaniu s drogami
Joaquin Guzmán López, jeden zo štyroch synov uväzneného vodcu kartelu Sinaloa, sa pôvodne po zatknutí v Texase v júli 2024 vyhlásil za nevinného.
Autor TASR
Chicago 2. decembra (TASR) - Syn neslávne známeho mexického drogového baróna Joaquína "El Chapa" Guzmána sa v pondelok v Chicagu priznal k obchodovaniu s drogami a pokračujúcej trestnej činnosti, uviedli americké médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP a AP.
Joaquin Guzmán López, jeden zo štyroch synov uväzneného vodcu kartelu Sinaloa, sa pôvodne po zatknutí v Texase v júli 2024 vyhlásil za nevinného, na okresnom súde v Chicagu to však aktuálne zmenil, informoval denník Chicago Tribune.
Spolu so svojím bratom Ovidiom Guzmánom Lópezom čelia obvineniam z vedenia frakcie kartelu Sinaloa. Federálne úrady to v roku 2023 označili ako masívne úsilie o dodanie „ohromujúceho“ množstva fentanylu do USA, píše AP.
Joaquina Guzmána Lópeza a ďalšieho dlhoročného lídra kartela Sinaloa, Ismaela „El Maya“ Zambadu zadržali v júli 2024 v Texase po tom, čo pristáli v USA súkromným lietadlom. Obaja muži sa doposiaľ odmietali priznať k rôznym obvineniam z obchodovania s drogami, prania špinavých peňazí a držby strelných zbraní.
V rámci dohody o vine a treste sa teraz Joaquin Guzmán López priznal k pomoci pri dohľade nad výrobou a pašovaním veľkého množstva kokaínu, heroínu, metamfetamínu, marihuany a fentanylu do Spojených štátov, čo podľa AP prispievalo k desaťtisícom úmrtí v dôsledku predávkovania ročne.
V júli sa Ovidio Guzmán López ako prvý zo synov El Chapa priznal k obchodovaniu s drogami, prania špinavých peňazí a nelegálnej držby zbraní v súvislosti so svojou vedúcou funkciou v rámci kartelu. Právni experti označili jeho dohodu o vine a treste za významný krok americkej vlády pri vyšetrovaní a stíhaní vodcov kartelu Sinaloa.
Samotný Joaquin „El Chapo“ Guzmán si odpykáva doživotný trest po tom, čo bol v roku 2019 odsúdený ako bývalý líder kartelu Sinaloa, ako aj za pašovanie obrovského množstva kokaínu a iných drog do Spojených štátov počas 25 rokov svojho pôsobenia. Vodcovstvo kartelu následne údajne prevzali jeho synovia, dodáva AP.
