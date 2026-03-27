Syn exguvernéra Maďarskej národnej banky si preváža majetok do Dubaja
Cenné autá, nábytok a ďalšie veci boli prepravené po železnici v kontajneroch, ktoré boli pravdepodobne naložené na loď v niektorom európskom prístave a prepravené do konečnej destinácie.
Autor TASR
Budapešť 27. marca (TASR) - Podnikateľ a syn bývalého guvernéra Maďarskej národnej banky (MNB) Ádám Matolcsy si necháva previezť cenný majetok do Dubaja. Uviedol to s odvolaním sa na viaceré zdroje server 444.hu s poznámkou, že rodina Matolcsyovcov zverila prepravu majetku maďarskej spoločnosti so skúsenosťami v logistike a doprave, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Cenné autá, nábytok a ďalšie veci boli prepravené po železnici v kontajneroch, ktoré boli pravdepodobne naložené na loď v niektorom európskom prístave a prepravené do konečnej destinácie, do Spojených arabských emirátov.
Zdroje servera nepotvrdili, či už bol prevoz zásielok dokončený, ale isté je, že pred niekoľkými týždňami ešte stále prebiehal.
Podľa 444.hu Ádám Matolcsy likviduje svoj významný hnuteľný majetok v Budapešti. Významnú časť tohto majetku si necháva previezť do Dubaja, ale niekoľko áut zo svojej zbierky už aj predal.
Viaceré maďarské médiá podľa servera informovali o Matolcsyho zbierke áut už v roku 2019. Ádám Matolcsy v tom čase zbieral Porsche 911 Targa a mal niekoľko exemplárov zo začiatku deväťdesiatych rokov.
Server nepszava.hu v tejto súvislosti poznamenal, že Štátny kontrolný úrad (ÁSZ) podal vlani žalobu po tom, čo sa zistilo, že spoločnosť Optima, ktorá bola pod vedením guvernéra MNB Györgya Matolcsyho poverená správou majetku nadácie MNB, zle investovala peniaze daňových poplatníkov prostredníctvom nepriehľadnej siete spoločností.
Podľa auditu Optimy škoda v roku 2024 dosiahla približne 270 miliárd forintov (vyše 693 miliónov eur). Ukázalo sa tiež, že z majetku nadácie profitoval najviac Ádám Matolcsy a jeho okruh priateľov žijúcich luxusným životným štýlom.
V tejto kauze MNB zatiaľ neboli vypočutí žiadni podozriví. Proces prebieha už takmer rok, píše nepszava.hu.
Šéf úradu vlády Gergely Gulyás v tejto súvislosti vo štvrtok na otázku vyhlásil, že je úlohou vyšetrovacích orgánov postarať sa o to, aby podozriví alebo páchatelia nemohli vyvážať svoj majetok z krajiny. Gulyás zdôraznil, že vláda premiéra Viktora Orbána nemá a nesmie mať vplyv na trestné konania vedené prokuratúrou.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Cenné autá, nábytok a ďalšie veci boli prepravené po železnici v kontajneroch, ktoré boli pravdepodobne naložené na loď v niektorom európskom prístave a prepravené do konečnej destinácie, do Spojených arabských emirátov.
Zdroje servera nepotvrdili, či už bol prevoz zásielok dokončený, ale isté je, že pred niekoľkými týždňami ešte stále prebiehal.
Podľa 444.hu Ádám Matolcsy likviduje svoj významný hnuteľný majetok v Budapešti. Významnú časť tohto majetku si necháva previezť do Dubaja, ale niekoľko áut zo svojej zbierky už aj predal.
Viaceré maďarské médiá podľa servera informovali o Matolcsyho zbierke áut už v roku 2019. Ádám Matolcsy v tom čase zbieral Porsche 911 Targa a mal niekoľko exemplárov zo začiatku deväťdesiatych rokov.
Server nepszava.hu v tejto súvislosti poznamenal, že Štátny kontrolný úrad (ÁSZ) podal vlani žalobu po tom, čo sa zistilo, že spoločnosť Optima, ktorá bola pod vedením guvernéra MNB Györgya Matolcsyho poverená správou majetku nadácie MNB, zle investovala peniaze daňových poplatníkov prostredníctvom nepriehľadnej siete spoločností.
Podľa auditu Optimy škoda v roku 2024 dosiahla približne 270 miliárd forintov (vyše 693 miliónov eur). Ukázalo sa tiež, že z majetku nadácie profitoval najviac Ádám Matolcsy a jeho okruh priateľov žijúcich luxusným životným štýlom.
V tejto kauze MNB zatiaľ neboli vypočutí žiadni podozriví. Proces prebieha už takmer rok, píše nepszava.hu.
Šéf úradu vlády Gergely Gulyás v tejto súvislosti vo štvrtok na otázku vyhlásil, že je úlohou vyšetrovacích orgánov postarať sa o to, aby podozriví alebo páchatelia nemohli vyvážať svoj majetok z krajiny. Gulyás zdôraznil, že vláda premiéra Viktora Orbána nemá a nesmie mať vplyv na trestné konania vedené prokuratúrou.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)