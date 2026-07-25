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Syn exprezidenta Bolsonara je oficiálne prezidentským kandidátom
Flávio Bolsonaro (45) je najstarším synom bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého odsúdili na viac ako 27 rokov väzenia za pokus o štátny prevrat.
Autor TASR
Rio de Janeiro 25. júla (TASR) – Brazílsky pravicový politik Flávio Bolsonaro sa v sobotu oficiálne stal prezidentským kandidátom svojej Liberálnej strany (PL) a bude tak v októbrových voľbách vyzývateľom ľavicového prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Flávio Bolsonaro (45) je najstarším synom bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého odsúdili na viac ako 27 rokov väzenia za pokus o štátny prevrat.
Na straníckom zjazde v Sao Paule dostal senátor Flávio Bolsonaro tiež podporu argentínskeho prezidenta Javiera Mileiho, ktorý patrí k popredným predstaviteľom politickej pravice v Latinskej Amerike. Do Brazílie cestoval osobitne preto, aby sa zúčastnil na nominačnom zjazde PL. Rodina Bolsonarovcov udržiava tiež úzke politické vzťahy s prezidentom USA Donaldom Trumpom, priblížila DPA.
Lula da Silva (80), ktorý v súčasnosti vedie v prieskumoch medzi voličmi, je prezidentom od roku 2023. Úrad hlavy štátu predtým zastával aj v rokoch 2003 - 2011. Je členom Strany pracujúcich (PT), ktorá ho podľa očakávaní oficiálne nominuje ako svojho kandidáta v auguste.
Prezidentské voľby v Brazílii, ktorá je najväčšou ekonomikou v Latinskej Amerike, sa budú konať 4. októbra. Na víťazstvo v prvom kole je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu hlasov, v opačnom prípade sa dvaja najúspešnejší kandidáti stretnú v druhom kole 25. októbra.
Flávio Bolsonaro (45) je najstarším synom bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého odsúdili na viac ako 27 rokov väzenia za pokus o štátny prevrat.
Na straníckom zjazde v Sao Paule dostal senátor Flávio Bolsonaro tiež podporu argentínskeho prezidenta Javiera Mileiho, ktorý patrí k popredným predstaviteľom politickej pravice v Latinskej Amerike. Do Brazílie cestoval osobitne preto, aby sa zúčastnil na nominačnom zjazde PL. Rodina Bolsonarovcov udržiava tiež úzke politické vzťahy s prezidentom USA Donaldom Trumpom, priblížila DPA.
Lula da Silva (80), ktorý v súčasnosti vedie v prieskumoch medzi voličmi, je prezidentom od roku 2023. Úrad hlavy štátu predtým zastával aj v rokoch 2003 - 2011. Je členom Strany pracujúcich (PT), ktorá ho podľa očakávaní oficiálne nominuje ako svojho kandidáta v auguste.
Prezidentské voľby v Brazílii, ktorá je najväčšou ekonomikou v Latinskej Amerike, sa budú konať 4. októbra. Na víťazstvo v prvom kole je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu hlasov, v opačnom prípade sa dvaja najúspešnejší kandidáti stretnú v druhom kole 25. októbra.