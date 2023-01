Syn francúzskeho ministra je vyšetrovaný v kauze domáceho násilia

Grenoble 27. januára (TASR) - Syna francúzskeho ministra spravodlivosti Érica Duponda-Morettiho zadržali pre podozrenie z domáceho násilia, ktorého sa údajne dopustil na svojej partnerke.



Informovala o tom v piatok agentúra AFP, ktorá dodala, že 32-ročný Raphaël Dupond-Moretti bol políciou v alpskom lyžiarskom stredisku Courcheval vypočutý vo štvrtok a v piatok bol zadržaný.



"Ako otec som zničený," povedal minister Dupond-Moretti pred novinármi. Zdôraznil, že akékoľvek násilie je neprípustné.



"Ako minister som neváhal bojovať proti násiliu na ženách a za to, aby o ňom hovorili nahlas," dodal, pričom požiadal, aby médiá a verejnosť rešpektovali súkromie jeho rodiny. "Teraz musí konať súdny systém," vyhlásil.



Francúzske médiá upozornili, že táto kauza je ďalšou ranou pre Duponda-Morettiho, ktorý bol do vymenovania za člena centristického kabinetu prezidenta Emmanuela Macrona jedným z najznámejších a najlepšie zarábajúcich obhajcov vo Francúzsku.



Jeho povesť ohrozila aj kauza z októbra minulého roka, v ktorej je podozrivý z konfliktu záujmov v podobe vybavovania si účtov so sudcami, s ktorými sa počas svojej právnickej kariéry dostal do konfliktu.