Syn iránskeho šacha Pahlaví: Islamská republika padne
Syn posledného iránskeho šacha žije v USA a demonštrantov v Iráne opakovane vyzval, aby pokračovali v protestoch.
Autor TASR
Washington 16. januára (TASR) - Syn zvrhnutého iránskeho šacha Mohammada Rezu Pahlavího v piatok vyhlásil, že si je istý pádom islamskej republiky v dôsledku rozsiahlych demonštrácií. TASR o tom píše na základe správ agentúr AFP a Reuters.
„Islamská republika padne - nie či, ale kedy. Vrátim sa do Iránu,“ vyhlásil iránsky korunný princ Reza Pahlaví na tlačovej konferencii vo Washingtone. Medzinárodné spoločenstvo vyzval zvýšiť tlak na iránsku vládu a pomôcť protestujúcim zvrhnúť vládu duchovných.
Pahlaví tvrdí, že mu „veľké časti“ iránskej armády a bezpečnostných zložiek „pošepkali“ svoju vernosť a že má jedinečnú príležitosť zabezpečiť stabilnú zmenu režimu v krajine.
Syn posledného iránskeho šacha žije v USA a demonštrantov v Iráne opakovane vyzval, aby pokračovali v protestoch. V rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že „pri prvej príležitosti“ je pripravený vrátiť sa do Iránu, aby viedol obdobie prechodu.
Prezident USA Donald Trump v stredu vyjadril pochybnosti, či by Pahlaví dokázal v Iráne získať dostatočnú podporu na prevzatie moci. „Zdá sa byť veľmi príjemný, ale neviem, ako by obstál vo vlastnej krajine,“ povedal Trump v rozhovore pre Reuters.
