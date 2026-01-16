Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 16. január 2026Meniny má Kristína
< sekcia Zahraničie

Syn iránskeho šacha Pahlaví: Islamská republika padne

.
Syn zosadeného iránskeho šacha Reza Pahlaví. Foto: TASR/AP

Syn posledného iránskeho šacha žije v USA a demonštrantov v Iráne opakovane vyzval, aby pokračovali v protestoch.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 16. januára (TASR) - Syn zvrhnutého iránskeho šacha Mohammada Rezu Pahlavího v piatok vyhlásil, že si je istý pádom islamskej republiky v dôsledku rozsiahlych demonštrácií. TASR o tom píše na základe správ agentúr AFP a Reuters.

„Islamská republika padne - nie či, ale kedy. Vrátim sa do Iránu,“ vyhlásil iránsky korunný princ Reza Pahlaví na tlačovej konferencii vo Washingtone. Medzinárodné spoločenstvo vyzval zvýšiť tlak na iránsku vládu a pomôcť protestujúcim zvrhnúť vládu duchovných.

Pahlaví tvrdí, že mu „veľké časti“ iránskej armády a bezpečnostných zložiek „pošepkali“ svoju vernosť a že má jedinečnú príležitosť zabezpečiť stabilnú zmenu režimu v krajine.

Syn posledného iránskeho šacha žije v USA a demonštrantov v Iráne opakovane vyzval, aby pokračovali v protestoch. V rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že „pri prvej príležitosti“ je pripravený vrátiť sa do Iránu, aby viedol obdobie prechodu.

Prezident USA Donald Trump v stredu vyjadril pochybnosti, či by Pahlaví dokázal v Iráne získať dostatočnú podporu na prevzatie moci. „Zdá sa byť veľmi príjemný, ale neviem, ako by obstál vo vlastnej krajine,“ povedal Trump v rozhovore pre Reuters.
.

Neprehliadnite

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť

NEZVYČAJNÉ RÁNO: Na Slovensku sa objavil vzácny teplotný jav

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková