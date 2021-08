Syn iránskeho šáha žiada Západ, aby podporil odporcov súčasného režimu

Washington 4. augusta (TASR) - Syn posledného iránskeho šáha Rezá Pahlaví si myslí, že konzervatívne duchovenstvo, ktoré zosadilo z trónu jeho otca, sa rúca. To, čo Iránci v tejto situácii potrebujú, je podľa neho silnejšia podpora Západu.



Rezá Pahlaví to uviedol v rozhovore zverejnenom agentúrou AFP niekoľko hodín po tom, ako konzervatívec Ebráhím Raísí v utorok oficiálne prevzal funkciu iránskeho prezidenta. Raísí dostal súhlas od najvyššieho duchovného vodcu krajiny, ajatolláha Alího Chameneího.



Šáhov syn žijúci v exile vo Washingtone v rozhovore poukázal na volebnú účasť - 48,8 percenta -, ktorá bola najnižšia od revolúcie v roku 1979, ale spomenul aj nedávne demonštrácie, ktoré v Iráne vyvolal vážny nedostatok vody.



Domnieva sa, že režim v Iráne je rozdrobený, krehký a "visí nad priepasťou". "Čokoľvek im hodíte ako záchranné lano, chytia druhý dych a ešte trochu prežijú," charakterizoval Rezá Pahlaví stav iránskeho režimu.



Zdôraznil, že "máme príležitosť vraziť posledný klinec do rakvy. A nežiadame svet, aby to urobil za nás; iránsky ľud to chce urobiť, ale potrebuje pomoc."



Podľa názoru Rezu Pahlavího by západné krajiny mali podporovať technológie na obchádzanie internetových obmedzení v Iráne, mali by výrazne redukovať investície do iránskeho štátu a podporiť "štrajkový fond" na podporu tých, ktorí v Iráne prejavujú nenásilnú občiansku neposlušnosť.



Pahlaví, ako mnoho ďalších, už predtým hovoril o rozpade režimu v Iráne. Teraz však trval na tom, že táto doba je iná, pretože bezpečnostné sily "zabíjajú ľudí" vrátane "mladých ľudí". "Toto nie je reakcia, ktorá by svedčila o dôvere alebo stabilite. Je to ako zúfalá snaha uhasiť plamene," povedal.



Nového prezidenta Raísího označil Pahlaví za "mäsiara" a "možno za jedného z najtemnejších a najhroznejších jednotlivcov, akých kedy islamská republika vyprodukovala".



Dodal, že ako prokurátor je Raísí spájaný s masovými popravami marxistov a ďalších ľavičiarov v roku 1988.



Pahlaví uviedol, že v tejto súvislosti nerozumie rozhodnutiu Západu, najmä Európskej únie, zúčastniť sa na Raísího inaugurácii. Je to "takmer ako facka, prinajmenšom" je to legitimizácia Raísího.



Na margo opakujúcich sa demonštrácií, na ktorých ľudia v Iráne vyjadrujú nostalgiu po dynastii Pahlavíovcov a dobe, keď sa Irán, produkujúci ropu, rýchlo rozvíjal a mal dobré vzťahy so Západom, Pahlaví povedal, že obnova monarchie nepatrí medzi jeho priority. Označil sa za prívrženca republiky, pričom zdôraznil, že Iránci rozhodnú, kto by mohol byť zvolený do čela krajiny namiesto zdedenia trónu.



Pahlaví vyjadril nádej v skoré zvolanie konferencie iránskej opozície a uviedol, že o budúcnosti by malo nakoniec rozhodnúť ústavodarné zhromaždenie "sekulárnych, demokratických síl".



Spresnil, že neobhajuje zmenu režimu vedenú americkou armádou, Spojené štáty však podľa neho potrebujú viesť dialóg s iránskou opozíciou.



"Nie sme za to, aby nehovorili s islamskou republikou. V záujme diplomacie treba mať komunikačný kanál, tomu všetci rozumieme," povedal Pahlaví, pričom dodal, že "myslieť si, že tí, ktorí sú súčasťou problému, ponúknu riešenie, je šialenstvo".