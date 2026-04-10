Syn Joea Bidena vyzval synov Donalda Trumpa na súboj v klietke
Ani jeden zo synov súčasného republikánskeho prezidenta sa k výzve nevyjadril.
Autor TASR
Washington 10. apríla (TASR) - Hunter Biden, syn bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, vyzval dvoch synov súčasného prezidenta Donalda Trumpa Erica a Donalda mladšieho na súboj v klietke. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Hunter Biden vo videu na sociálnych sieťach uviedol, že telefonoval s influencerom Andrewom Callaghanom, ktorý mu povedal, že by takýto zápas zorganizoval. „Myslím, že sa snaží zorganizovať zápas v klietke, ja verzus Eric a Don mladší. Povedal som mu, že do toho pôjdem, na 100 percent, ak to dokáže,“ uviedol.
Viaceré podrobnosti o takomto zápase sú nejasné vrátane toho, či by bratia Trumpovci bojovali spoločne alebo samostatne a kde by sa takáto udalosť mohla uskutočniť. Ani jeden zo synov súčasného republikánskeho prezidenta sa k výzve nevyjadril.
Callaghan podľa denníka USA Today naznačil, že čiastočne mohlo ísť o žart, no dodal, že by takýto zápas rád zorganizoval, ak by všetky strany boli ochotné vstúpiť do oktagónu.
